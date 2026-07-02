Frenki Muniz i njegova supruga Pejdž Prajs Muniz su odlučili da se razvedu posle deset godina zajedničkog života.

Bivši supružnici, koji imaju petogodišnjeg sina, potvrdili su vest 1. jula, nakon što je glumac objavio, a potom obrisao svoju prvobitnu objavu.

„Ko kaže da ne možeš da ostaneš najbolji prijatelj sa majkom svog deteta?“, napisao je Frenki uz prvobitnu objavu, koja je sadržala snimak na kojem njih troje plešu uz pesmu „Check Yes, Juliet“ grupe „We the Kings“.

„Važno životno obaveštenje! Posle perioda razdvojenosti, koji smo zadržali za sebe, Pejdž i ja odlučili smo da okončamo naš brak“, napisao je profesionalni automobilista Frenki Muniz na društvenoj mreži Iks, prenosi magazin People .

„Posle deset prelepih godina koje smo proveli zajedno, oboje smo se promenili i shvatili da je naš odnos najprirodniji i najčvršći kada smo bliski prijatelji i posvećeni roditelji“, dodao je Frenki. „Imamo divnog sina koji ostaje središte našeg sveta, a zahvaljujući ljubavi i zajedničkom rastu koje smo podelili, oboje smo srećniji i bolji roditelji.“

Glumac poznat po ulozi u seriji ,,Malcolm in the Middle" (srp. „Malkom u sredini“) je nastavio poruku rekavši da je „neizmerno zahvalan“ Pejdž za sve što je učinila za njega i njihovu porodicu.

„Stavila je svoje snove po strani kako bih ja mogao da ostvarim svoje i uvek mi je bila najveća podrška“, nastavio je Frenki. „Temelj našeg odnosa, zasnovan na poštovanju i prijateljstvu, neće nestati. Radujemo se što ćemo zajedno nastaviti da gradimo trkački tim Muniz Rejsing i što ćemo našeg sina zajedno odgajati uz istu saradnju i ljubav koju smo oduvek imali.“

Saopštenje

Nakon što su uklonili snimak sa društvenih mreža, Frenki i Pejdž su se oglasili na Instagramu, gde su u zajedničkoj objavi podelili isto saopštenje.

„Frenki, veoma mi je žao što si osetio potrebu da obrišeš jedan stari, lep porodični snimak zato što su ljudi toliko okrutni prema tebi“, napisala je Pejdž u komentarima. „Ovaj svet je stvarno užasan... Razvod jeste težak, naravno — nije kao da smo zbog toga srećni... Ali mi smo dvoje odraslih ljudi koji znaju kako da budu na istoj strani. Ne mogu da verujem da ljudi to mogu toliko da analiziraju i osuđuju.“

Frenki i Pejdž započeli su vezu 2016. godine, a venčali su se tri godine kasnije. Prvo dete, sina Mauza, dobili su 2021. godine.

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