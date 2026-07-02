Od trenutka kada je javno saopštio da je transrodna osoba, glumac Elliot Pejdž prošao je kroz veliku životnu i fizičku transformaciju. Najnovije fotografije na kojima pozira bez majice izazvale su pravu lavinu komentara, a mnogi su ostali iznenađeni njegovim potpuno drugačijim izgledom.

Eliot, koji je do 2020. godine bio poznat kao Elen Pejdž, krajem te godine objavio je da je transrodni muškarac.

„Dragi prijatelji, želim da podelim sa vama da sam transrodna osoba. Koristim zamenice on/oni i zovem se Eliot. Osećam ogromnu sreću što ovo mogu da napišem i što sam stigao do ove tačke u svom životu. Beskrajno sam zahvalan ljudima koji me podržavaju na ovom putu. Molim vas za strpljenje. Istovremeno sam srećan, ali i uplašen zbog mogućih napada, mržnje, podsmeha i nasilja“, napisao je tada na društvenim mrežama. Godinu dana kasnije podvrgao se operaciji uklanjanja grudi, koju je opisao kao jedan od najvažnijih koraka u procesu tranzicije.

„To nije bila samo operacija. To mi je promenilo život i na neki način ga spasilo“, rekao je, istakavši da mu je period pandemije pomogao da se u potpunosti suoči sa svojim rodnim identitetom.

Fotografija bez majice izazvala buru reakcija

Glumac je sada na društvenim mrežama pokazao rezultate napornih treninga. Objavio je fotografiju bez majice na kojoj su u prvom planu isklesani trbušnjaci i mišićava građa, a otkrio je da najveće zasluge za svoju fizičku formu duguje boksu, koji je postao sastavni deo njegove svakodnevice.

U komentarima su se nizali komplimenti.

„Od Juno do Zeusa“, „Ko bi rekao da krije ovakvo telo“, „Kakvi trbušnjaci“, „Fenomenalna transformacija“, „Svaka čast“, samo su neke od reakcija oduševljenih fanova.

Pre tranzicije stekao je svetsku slavu glavnom ulogom u filmu „Juno“, za koju je bio nominovan za Oskara. Tokom karijere ostvario je zapažene uloge u filmovima „Hard Candy“, „Početak“ (Inception), „Whip It“, kao i u ostvarenjima iz franšize „X-Men“, gde je tumačio lik Kitty Pryde. Nakon što je promenio ime, Netflix je ažurirao njegove podatke u svim svojim projektima. U trećoj sezoni serije „The Umbrella Academy“ promenjen je i identitet njegovog lika, koji iz Vanje Hargrivs postaje Viktor Hargrives, što je uklopljeno u samu radnju serije.

Eliot je više puta isticao da se tek nakon tranzicije oseća potpuno prijatno u svom telu i da je ponovo pronašao radost u glumi.

Godine 2023. objavio je autobiografiju „Pageboy“, koja je postala bestseler. U knjizi otvoreno govori o odrastanju, rodnoj disforiji, životu u Holivudu, privatnim izazovima i procesu tranzicije. U međuvremenu je osnovao i produkcijsku kuću Page Boy Productions, kroz koju se sve više bavi produkcijom i pisanjem, uz nastavak glumačke karijere.

Poslednjih godina igrao je u drami „Close to You“, na kojoj je radio i kao scenarista i producent, dok je na filmu „Backspot“ bio izvršni producent. Ponovo je sarađivao i sa rediteljem Christopherom Nolanom na filmu „The Odyssey“, istakavši da mu je to bilo posebno iskustvo jer je prvi put na velikom filmskom setu radio potpuno opušten i autentičan nakon završetka tranzicije.