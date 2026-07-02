Dom i saveti
Idete na more, a cveće propada? Ovaj trik mi je spasio saksije kad nema ko da zaliva 2 nedelje
Ne treba vam ništa skupo, nikakvi specijalni sistemi za navodnjavanje. Samo obična flaša vode i pamučna pertla.
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