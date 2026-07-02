Svake godine ista muka pred odmor. Spakujete kofere, proverite pasoše, punjače, rezervacije… a onda pogled padne na terasu. Saksije stoje i kao da vas gledaju.

Iskreno, uvek se dovijam kako da sačuvam cveće dok nisam tu. Glupo mi je da svaki put molim komšije da mi zalivaju cveće, iako i ja njima uskačem kad zatreba. Nekad mogu, nekad ne mogu, a meni u glavi samo jedno da li ću se vratiti na suve muškatle i sparušeni bosiljak?

Sasvim slučajno naišla sam na jedan trik koji je genijalan u svojoj jednostavnosti. Ne treba vam ništa skupo, nikakvi specijalni sistemi za navodnjavanje. Samo obična flaša vode i pamučna pertla.

Princip je prost: pertla polako vuče vodu iz flaše pravo u zemlju, taman koliko biljci treba. Kad je zemlja suva, povuče više. Kad je vlažna, manje. Praktično, biljka sama uzima koliko joj treba.

Sve što treba da uradite jeste da dobro nakvasite pamučnu pertlu ili traku od stare majice. Jedan kraj zabodete nekoliko centimetara u zemlju, blizu korena, a drugi spustite u flašu punu vode. Bitno je da flaša stoji malo iznad saksije, da voda lakše ide nadole.

Za srednju saksiju flaša od 2 litra uglavnom traje od 10 do 14 dana, što je sasvim dovoljno za standardan odmor.

Još jedna važna stvar, pre puta obavezno sklonite biljke sa direktnog sunca. To je možda i važnije od samog zalivanja. U hladu će zemlja mnogo sporije gubiti vlagu.

Ovaj trik odlično radi za muškatle, bosiljak, fikus, paprat i većinu sobnih biljaka. Jedino kaktusi i sukulenti ne vole stalnu vlagu, pa njima ovo nije potrebno.

Meni je ovo bukvalno skinulo brigu s glave. Nema cimanja, nema moljakanja po komšiluku, a vratite se sa mora i cveće vas dočeka živo i zeleno. Upravo ono što svi želimo.