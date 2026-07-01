Rubi Rouz se oporavlja nakon što je u neobičnoj nezgodi kod kuće zadobila višestruke prelome rebara.

Australijska manekenka i glumica (40) objavila je 30. juna na platformi ,,Threads" snimak na kojem se okliznula i upala u svoj bazen, navodeći da je tom prilikom slomila dva rebra.

Na snimku se vidi kako Rouz drži, po svemu sudeći, baštensko crevo dok hoda ivicom spoljnog bazena. U jednom trenutku gubi oslonac, snažno udara u obližnji zid i pada u vodu. Zatim otplivava držeći se za grudi, vidno trpeći bol.

„Molim vas, dođite i izvucite me. Sama sam kriva za ovo“, napisala je Rubi Rouz u opisu objave.

„...Pala sam tačno na desnu stranu rebara i slomila dva donja“, nastavila je zvezda, dodajući da nakon nezgode mora da koristi aparat za vežbe disanja.

Rubi Rouz je na Instagramu podelila da je nakon nezgode završila u bolnici, prenosi Nine News.

„Počivajte u miru, moja rebra, kao i ostatak mog leta. Polomljena su, i to više njih“, napisala je preko snimka koji je pratila pesma „There She Goes“ grupe The La's iz 1990. godine. „Pravo u bolnicu – bez zaustavljanja i bez nagrade od 200 dolara.“

Dodala je: „Upravo sam slomila dva rebra kada sam unazad pala u sopstveni bazen. Ne biste mogli da mi platite da sada obučem grudnjak, a kamoli da ustanem.“

Istorija se ponavlja

U još jednoj objavi na ,,Threads"-u, Rubi Rouz se osvrnula na period kada je 2019. godine slomila rebra tokom snimanja TV serije ,,Batwoman" (srp. ,,Betvumen").

„Izvinite, ali u kakvom sam to prokletom stanju disocijacije i samoodricanja bila kada sam se vratila na posao na 'Betvumen' dan nakon što sam slomila rebro i vrat?“, napisala je. „Rebro me je ubijalo!! Nisam mogla da osetim ni noge ni ruke; bila sam u kostimu!“

Rouz je u seriji tumačila Kejt Kejn, rođaku Brusa Vejna, pre nego što je napustila seriju 2020. godine.

Zvezda je takođe zamolila svoje pratioce da joj „pošalju dobre preporuke za knjige i serije“ dok se oporavlja. „Ovo će trajati mnogo nedelja“, dodala je.

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