Dok je 2016. godine krenula javna pravna bitka u razvodu glumaca Amber Herd i Džonija Depa, Herd je nekoliko puta viđena u društvu manekenke Kare Delevinj.

Model je sada, nakon nekoliko godina šuškanja, ipak progovorila o prirodi njihovog odnosa, potvrdivši da su bile romantično povezane.

U novoj epizodi podkasta kod Luisa Teruksa, britanski voditelj ju je upitao o „stvari s Džonijem Depom“, aludirajući na glasine da je Delevinj bila u vezi s Herd dok je njihov razvod bio u procesu.

Kako prenosi THR, Teruks kaže Delevinj da je Depa navodno „izluđivala ideja da Amber možda spava s tobom“, na šta ona odgovara: „Treba li da komentarišem? To je zato što smo zajedno snimale film, a zvao se ‘London Fields’. I on je tada snimao film. Mislim da ga je ljubomora prilično izluđivala. U tom trenutku se ništa nije događalo. Kasnije, nakon što su se razveli, pretpostavljam da se dogodilo.“

Voditelj ju je pitao da pojasni šta to znači, a ona je odgovorila da je s Herd „dugo bila bliska, a onda, kada su prolazili kroz razvod, da, bile smo upletene... Ali ona je bila povezana i s drugim ljudima“. Kada ju je Teruks upitao s kim je još bila Herd, manekenka odgovara: „Pa, s Ilonom [Maskom], eto.“

Glumica i milijarder zajedno su bili do početka 2018., dve godine nakon što se razvela od Depa, s kojim je u braku bila godinu dana. Godine 2022. svet je gledao javni sukob na sudu Depa i Herd, u kojem je on dobio spor te ona od tada nije glumila u filmu. S decom se preselila u Madrid i sada tamo gradi svoj život.

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