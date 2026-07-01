Američka pevačica Madona oduševila je muzički svet nesvakidašnjom fotografijom na kojoj pozira sa svih šestoro svoje dece.

Kraljica popa, punim imenom Madona Luiz Ćikone, okupila je celu porodicu tokom letnjeg putovanja u italijansku regiju Pulju, kojoj se redovno vraća.

Na jednoj fotografiji rame uz rame stali su najstarija ćerka Lurdes, koju je dobila sa trenerom Karlosom Leonom, sin Roko iz braka sa rediteljem Gajem Ričijem, kao i četvoro usvojene dece – Dejvid, Mersi i bliznakinje Stela i Estere.

Poznata mama za ovu svečanu priliku odabrala je upečatljivu belu čipkanu haljinu u baroknom stilu, efektan korset i masivan zlatni nakit, dok su njena deca nosila elegantne večernje kombinacije.

Fotografija pokazuje snažnu porodičnu povezanost koju braća i sestre neguju uprkos različitim godinama i interesovanjima. Pop zvezda, koja je u mladosti stigla u Njujork sa samo pedeset dolara u džepu, jasno pokazuje da, pored uspešne karijere i desetina hitova, ulogu majke doživljava podjednako važno.