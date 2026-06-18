Engleski fudbaler Deklan Rajs jedan je od najvažnijih igrača reprezentacije Engleske i londonskog Arsenala, zbog čega uživa ogromnu popularnost među navijačima širom sveta. Pored njegovih uspeha na terenu, javnost često pokazuje interesovanje i za njegov privatni život, posebno za suprugu Loren Frajer.

Iako važe za jedan od najstabilnijih i najskladnijih parova u svetu sporta, njihov odnos godinama je na meti zlobnih komentara, uglavnom usmerenih prema Loren. Zbog toga je Rajs više puta javno stao u njenu odbranu i jasno pokazao koliko mu znači.

Zajedno još od tinejdžerskih dana

Deklan i Loren zajedno su još od svoje 17. godine, kada su se upoznali tokom školovanja. Njihova ljubav traje godinama, a pre četiri godine dobili su sina Džuda. Fudbaler je u više navrata isticao koliko se divi svojoj partnerki, posebno otkako je postala majka njihovog deteta.

Međutim, njihova veza nije bila pošteđena negativnih komentara, naročito zbog Rajsove velike popularnosti. Loren se već godinama suočava sa uvredama na račun svog izgleda.

Meta uvreda na društvenim mrežama

Talas negativnih komentara počeo je da se širi društvenim mrežama 2021. godine, uglavnom zato što se ne uklapa u stereotip takozvanih WAG devojaka, odnosno atraktivnih partnerki poznatih fudbalera.

Kritike i podsmeh postali su toliko učestali da je Loren u jednom trenutku obrisala sve fotografije sa svog Instagram profila i povukla se iz javnosti.

Mnogi korisnici interneta komentarisali su njen izgled, upoređujući je sa partnerkama drugih fudbalera, što je izazvalo brojne rasprave o površnim standardima lepote koji vladaju na društvenim mrežama.

Neprijatna scena na stadionu

I dok se većina uvreda uglavnom zadržava na internetu, slavni par suočavao se sa neprijatnostima i na stadionima. Jedan od najneprijatnijih incidenata dogodio se u februaru tokom utakmice između Arsenala i Totenhema.

Dok se Rajs pripremao da izvede korner, jedan navijač Totenhema pokazivao mu je fotografiju Loren sa tribina pokušavajući da ga isprovocira.

Prema navodima britanskih medija, fudbaler je kasnije saigraču Bukaju Saki rekao da ga je taj potez veoma iznervirao.

Navijač koji je pokušao da ga isprovocira ubrzo se našao na meti osuda drugih ljubitelja fudbala, a mnogi su čak tražili da mu se zabrani dolazak na utakmice zbog neprimerenog ponašanja.

„Volim je više od svega na svetu“

Uprkos svemu, Rajs nikada nije dozvolio da ga takvi komentari pokolebaju. Naprotiv, više puta je javno odgovorio svima koji vređaju njegovu partnerku.

„Ona je duhovita, lepa i divna osoba. Volim je više od svega na svetu. To je žena koju najviše volim. Ona je moj izbor. Sa njom imam porodicu i ona će zauvek biti moja supruga“, poručio je fudbaler.

Dodao je i da je Loren ljubav njegovog života i da za njega ne postoji nijedna druga žena.

Njegove reči oduševile javnost

Njegove izjave izazvale su brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama, gde su ga mnogi pohvalili zbog toga što je bez zadrške stao uz svoju partnerku.

Brojni navijači istakli su da je Rajs pokazao kako prava ljubav i poštovanje nemaju veze sa izgledom, već sa osobom koju birate da bude uz vas ceo život. Upravo zbog toga, njegova podrška Loren mnogima je postala primer kako partner treba da reaguje kada se voljena osoba nađe na meti uvreda i podsmeha.

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