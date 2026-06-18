Mleveno meso nalazi se na listi omiljenih namirnica u mnogim domaćinstvima jer se može koristiti za pripremu brojnih jela. Ipak, stručnjaci upozoravaju da pri kupovini ne treba gledati samo boju mesa ili rok trajanja.

Obratite pažnju na ambalažu

Ako pakovanje u kojem je mleveno meso curi, ima pukotinu ili je na bilo koji način oštećeno, ne kupujte ga. Oštećena ambalaža može omogućiti ulazak bakterija i drugih zagađivača, ali i kontaminaciju drugih namirnica u vašoj korpi.

Kod mlevenog mesa rizik je dodatno povećan jer se tokom procesa mlevenja bakterije sa površine mesa mogu rasporediti kroz celu masu.

Temperatura je važnija od boje

Mleveno meso treba da bude izrazito hladno na dodir. Ako nije dovoljno rashlađeno, postoji mogućnost da je neko vreme bilo na temperaturi pogodnoj za razvoj bakterija.

Bezbednost mesa u velikoj meri zavisi od toga da li je tokom skladištenja i transporta stalno čuvano na temperaturi od 4 stepena i nižoj.

Boja može da zavara

Mnogi kupci smatraju da je boja najbolji pokazatelj svežine, ali to nije uvek tačno. Unutrašnjost mlevenog mesa može poprimiti sivkastu ili braon nijansu zbog manjka kiseonika, što ne mora da znači da je pokvareno.

S druge strane, opasne bakterije poput salmonele ili ešerihije koli često ne menjaju ni miris, ni ukus, ni izgled mesa, ističe dijetolog Dženifer Palijan za „Simply Recipes“. Zbog toga meso može izgledati potpuno normalno, a ipak predstavljati zdravstveni rizik.

Kako pravilno čuvati mleveno meso

Nakon kupovine preporučuje se da što pre odnesete meso kući i stavite ga u frižider. Pravilo je da ne bi trebalo da provede više od dva sata van rashladnih uslova, a tokom letnjih vrućina više od jednog sata.

Ako ne planirate da ga pripremite u roku od jednog do dva dana, najbolje je da ga odmah zamrznete.

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