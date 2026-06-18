U poslednjih deset godina jedno žensko ime postaje sve popularnije među roditeljima. Sve više devojčica u Srbiji dobija ime Iskra.

Smatra se da ovo žensko ime potiče iz slovenskih jezika i da simbolizuje temperament, kreativnost, svetlost i pozitivnu energiju, pa se veruje da devojčice s tim imenom imaju sreće u životu. Osim u Srbiji, ime je rasprostranjeno i u Sloveniji, Makedoniji, Hrvatskoj, Rusiji i Bugarskoj.

Prema jednoj teoriji, ovo žensko ime potiče od reči iskra (varnica), koja je oduvek povezivana s iznenadnim i dobrim promenama, dobrim vestima i blagostanjem. Devojčice koje nose ovo ime viđene su kao donosioci sreće i pozitivnih promena.

Druga teorija kaže da ime potiče od bugarskog imena Iskren, koje znači veran, odan, pravedan i ljubazan. Takođe, neki izvori tvrde da je ime nastalo u Rusiji 1920-ih i da simbolizuje "onu koja donosi svetlost".

U svakom slučaju, ime Iskra nosi posebno i snažno značenje, povezano sa dobrotom, svetlošću i pozitivnim uticajem na okolinu.

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