Fotografije na kojima se vidi kako pevačica Šakira napušta hotel u Los Anđelesu sa glumcem Manuelom Garsijom-Rulfom pokrenule su glasine o njihovoj ljubavnoj aferi.

Prema pisanju stranih medija, Šakira i glumac Manuel Garsija-Rulfo viđeni su kako zajedno izlaze iz hotela usred noći!

Fotografije je objavio poznati paparaco nalog. Na njima se vidi kako njih dvoje zajedno napuštaju hotel „Sunset Tower“. Na fotografijama Šakira deluje opušteno i raspoloženo dok ćaska sa Manuelom na izlasku. Oboje su bili nasmejani i zajedno ušli u automobil.

Na jednoj od fotografija vidi se kako sede u automobilu, Šakira na mestu suvozača, dok Manuel vozi.

Kolumbijska pevačica trenutno nastupa u okviru svetske turneje „Las Mujeres Ya No Lloran World Tour“, a fotografije su nastale tokom pauze između koncerata u Los Anđelesu.

Manuel Garsija-Rulfo je meksički glumac najpoznatiji po ulozi Mikija Halera u seriji „The Lincoln Lawyer“.

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