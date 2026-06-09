Na TikTok profilu jednog medija pojavio se dirljiv snimak iz škole na kojem učenici pevaju rođendansku pesmu terapijskom psu Vilou, koji je proslavila svoj četvrti rođendan. Dok su deca pevala uglas, Vilou je mirno sedela ispred njih i uživala u pažnji koju je dobijala.

Prizor je brzo privukao pažnju korisnika društvenih mreža, a mnogi su u komentarima istakli koliko je lepo videti vezu između dece i terapijskog psa koji svakodnevno boravi u školi.

— Dirljiv trenutak kada su učenici škole "Howe Green House School" poželeli terapijskom psu Vilou srećan rođendan povodom njenog četvrtog rođendana — pisalo je ispod objave.

Terapijski psi imaju važnu ulogu u mnogim obrazovnim ustanovama jer pomažu deci da se osećaju opuštenije, sigurnije i samopouzdanije. Zbog toga ne čudi što je Vilou postala omiljeni član školske zajednice, a njen rođendan bio je povod za malo slavlje koje je mnogima izmamilo osmeh.

Snimak je još jednom pokazao koliko male geste pažnje i ljubavi mogu da ulepšaju dan i ljudima i životinjama.