Život je imitirao umetnost na Met Gali 2026. godine, a Madonin izgled je jedan od najboljih primera.

Muzička ikona i stalna zvezda Met Gale (67) je u ponedeljak, 4. maja oduševila na stepeništu Metropolitan muzeja umetnosti u Njujorku, u izdanju brenda ,,Saint Laurent" inspirisanom delom ,,The Temptation of St. Anthony. Fragment II", slikarke Leonore Kerington, prenosi Vogue.

Za najveću modnu noć, „Kraljica popa“ nosila je potpuno crnu kombinaciju, uključujući satenske operne rukavice i šešir sa visokim ukrasom u obliku broda. Minijaturni brod, smešten na crnoj kapici sa srebrnim detaljima, bio je prekriven prozirnim sivim šalom toliko velikim da je za njegovo nošenje bilo potrebno sedam žena pomoćnica — što je bio vrlo nameran izbor.

Kod oblačenja „Moda je umetnost“ odražava prolećnu izložbu Met muzeja 2026. pod nazivom „Costume Art“. Slika koja je inspirisala Madoninu interpretaciju takođe prikazuje ženu sa šeširom na glavi i komadom tkanine toliko velikim da su druge žene prikazane kako ga nose.

Kao i figure prikazane na šarenom umetničkom delu iz 20. veka, pomoćnice koje su nosile Madonin dugački šal takođe su bile odevene u haljine različitih boja. Svaka je nosila dugačku, čipkastu haljinu do poda u drugačijoj pastelnoj nijansi, kao i jedinstveni, providni dodatak za oči.

Detalji

Madona je čak nosila i rog, baš kao žena čiji je izgled bio inspirisan. Takođe je nosila i dva upadljiva prstena (po jedan na svakoj ruci) preko dugih crnih rukavica. Takođe je imala par krupnih crnih cipela, koje su se savršeno uklapale u tamnu kombinaciju, kao i upečatljivu ogrlicu sa izraženim privezakom.

Što se tiče frizure, ostala je verna mračnoj estetici kompleta sa crnom nijansom kose. Imala je dva ispletena pramena koji su uokvirivali njeno lice sa obe strane.

Šminka je bila dramatična kao i njen autfit. Imala je puderastu podlogu, ružičasto rumenilo nanešeno visoko na jagodicama, svetlim obrvama i crnim ajlajnerom.

Madona je fotografisana sa svojim pomoćnicama koje su nosile šal, kao i dok je pozirala zajedno sa Antonijem Vakarelom, kreativnim direktorom kuće ,,Yves Saint Laurent".

Redovna gošća

Pevačica je postala redovna i upečatljiva zvanica Met Gale otkako je debitovala na ovom glamuroznom godišnjem događaju 1997. godine.

Od tada je prisustvovala više puta, a najskorije prošle godine. Gala 2025. godine, čija je tema bila „Tailored for You“, odražavala je fokus na mušku modu i krojenje u okviru prolećne izložbe Met muzeja 2025, „Superfine: Tailoring Black Style“, koja je ujedno bila i tema same Gale.

Na događaj 2025. godine stigla je u potpuno belom „power suit“ odelu, koje je upotpunila cigarom. (Naravno, nije bila upaljena).

Njeno monohromatsko izdanje (u saradnji sa Tom Fordom, a dizajnirano od strane Hajdera Akermana) se sastojalo od belog odela sa reverom ukrašenim cvetom, košuljom na kopčanje sa mašnom i čipkastim rukavicama. Njena plava kosa je bila vezana u nizak rep, i imala pramenove koji su uokvirivali lice.

