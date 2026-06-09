Ako imate utisak da današnje novogradnje nemaju dušu, ova jedinstvena nekretnina u Kornvolu mogla bi vas oduševiti. Na britanskom tržištu nekretnina pojavila se kuća koja je nekada bila deo rudnika kalaja. Danas nudi tri spavaće sobe, pet spratova i zaista impresivan enterijer sa istorijskim šarmom. A cena? Iznenađujuće pristupačna. Kuća je na prodaju za 500.000 funti.



Zgrada poznata kao The Machine House nekada je bila deo čuvene rudarske industrije zahvaljujući kojoj je Kornvol bio među najvažnijim rudarskim oblastima na svetu. Kako je to nekada izgledalo? Mašinska hala, danas pretvorena u stambeni prostor, bila je „srce rudnika“. Unutra se nalazila parna mašina koja je ispumpavala vodu iz rudnika, podizala kalajnu rudu na površinu i ponekad pokretala drobilice.



Danas, umesto buke industrijskih mašina, ovde ćete pronaći otvoren dnevni prostor sa kuhinjom, dve kupatila i spavaće sobe. Najviše pažnje privlači dnevni boravak na najvišem spratu. Nudi zasvođen plafon sa drvenim gredama, pogled na tri strane i direktan izlaz na verandu sa panoramskim pogledom na okolinu. Drugim rečima, mesto gde možete u miru uživati u jutarnjoj kafi uz prelep pogled.



Kuća se nalazi u Wheal Rose, nedaleko od mesta Scorrier, a uz nekretninu dolazi i bašta veličine skoro trećine akra, letnjikovac, ostava i parking za četiri automobila.



Mašinske hale spadaju među najpoznatije simbole Kornvola i mnoge su danas zaštićene kao kulturno nasleđe. Ova je, međutim, krenula malo drugačijim putem. Od mesta gde su ljudi nekada izvlačili bogatstvo iz zemlje nastao je neobičan porodični dom. Pa šta mislite, da li biste voleli da živite u nečemu ovako nesvakidašnjem?