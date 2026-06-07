Dok će neki uživati u povoljnim finansijskim okolnostima, drugi će morati da pokažu više strpljenja i mudrosti pri donošenju odluka.

Ovan

Pred vama je dinamična nedelja puna dešavanja. Poslovne obaveze će se umnožiti, ali ćete imati dovoljno energije da sve završite na vreme. U ljubavi su moguća nova poznanstva ili obnova kontakta sa osobom iz prošlosti. Finansijska situacija se postepeno poboljšava.

Bik

Fokus će biti na novcu i praktičnim pitanjima. Mogući su dodatni prihodi ili prilika za zaradu kroz posao koji ranije niste razmatrali. U emotivnim odnosima tražićete sigurnost i stabilnost. Krajem nedelje očekuje vas prijatno iznenađenje.

Blizanci

Ovo je jedna od vaših boljih nedelja. Bićete puni ideja, inspiracije i želje za promenama. Komunikacija sa okolinom teći će bez problema, a slobodni Blizanci mogli bi da upoznaju osobu koja će ih odmah zaintrigirati.

Rak

Intuicija će vam biti glavni saveznik. Obratite pažnju na znakove i osećaj koji vam govori kome možete da verujete. Na poslu se otvara mogućnost za napredak, dok ljubavni odnosi postaju dublji i iskreniji.

Lav

Nalazite se u centru pažnje gde god da se pojavite. Vaša harizma privlači ljude, a poslovni kontakti koje sada ostvarite mogli bi da budu veoma korisni u budućnosti. U ljubavi vas očekuje više romantike nego što ste navikli.

Devica

Vreme je da se posvetite planovima koje već dugo odlažete. Organizovanost i disciplina doneće vam rezultate. Mogući su važni razgovori vezani za posao ili finansije. Ljubavni život zahteva više otvorenosti.

Vaga

Nedelja donosi nova poznanstva, putovanja ili prilike za učenje. Bićete raspoloženi za druženje i izlazak iz rutine. Partner će ceniti vašu pažnju, dok slobodne Vage mogu upoznati zanimljivu osobu preko prijatelja.

Škorpija

Moguće su važne odluke vezane za novac ili zajedničke planove sa partnerom. Nemojte žuriti sa zaključcima. Na poslovnom planu dobijate priliku da pokažete svoje sposobnosti. Ljubav donosi intenzivne emocije.

Strelac

Partnerstva su u fokusu tokom cele nedelje. Bilo da je reč o ljubavi ili poslu, kompromis će biti ključ uspeha. Slobodni Strelčevi mogli bi da započnu zanimljivu komunikaciju sa osobom iz drugog grada ili zemlje.

Jarac

Posao zahteva više angažovanja, ali trud neće ostati neprimećen. Moguće je priznanje ili pohvala od nadređenih. Obratite pažnju na odmor i ne zanemarujte svoje potrebe zbog obaveza.

Vodolija

Kreativnost i dobro raspoloženje prate vas tokom cele nedelje. Ljubavni život postaje zanimljiviji, a neki pripadnici znaka mogli bi da započnu novu romansu. Dobar je period za hobije, umetnost i druženje.

Ribe

Porodica i privatni život biće vam najvažniji. Rešavanje pitanja vezanih za dom doneće vam osećaj olakšanja. U ljubavi dolazi do veće bliskosti, dok na poslu treba da izbegavate nepotrebne rasprave.