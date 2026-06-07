Jedan tek venčani par se razveo samo pet minuta nakon što su proglašeni mužem i ženom. Razlog je bio to što je mladoženja ismevao mladu.

Posle zaključenja braka, prilikom izlaska iz sale, mlada se saplela i pala. Tada joj je mladoženja rekao da je glupa, jer joj se to desilo.

Matičar odobrio poništenje braka

Novopečena supruga se naljutila na tu uvredu i odmah zatražila od matičara da ih razvede. Matičar je odobrio poništenje braka koji je trajao samo pet minuta!

To je verovatno najkraći brak ikada! Par, koji živi u Kuvajtu, nije ni uspeo da napusti zgradu u kojoj su se venčali. Veruje se da je to najkraći brak u istoriji te zemlje.

Ljudi je podržali u toj odluci

Priča je naširoko podeljena na internetu i mnogi ljudi veruju da je mlada uradila pravu stvar. Jedna osoba je na Tviteru napisala: „Brak bez poštovanja je propao od samog početka.

Druga je dodala: „Ako se ovako ponaša na početku kada treba da im je najlepše, bolje je da ga ostavi, jer šta će raditi posle 10 godina!“

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