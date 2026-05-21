Kajli Džener je fanovima ponovo pružila redak uvid u svoju vezu sa Timotijem Šalameom — ovoga puta kroz veoma nestašan komentar od samo jedne reči.

Fanovi su u sredu, 20. maja primetili da je Dženerova (28) napisala „daddy” ispod TikTok videa portala ,,Page Six", na kojem se Šalame (30) pojavljuje pri dolasku u ,,Madison Square Garden" na prvu utakmicu finala Istočne konferencije između timova ,,New York Knicks" i ,,Cleveland Cavaliers", prenosi People.

Na snimku se može videti kako oskarovski nominovani glumac ulazi u arenu u širokom dukseru sa grafičkim printom, okružen fanovima i obezbeđenjem. Video je brzo postao viralan na internetu, ali je upravo neočekivani komentar Kajli Džener izazvao pravu pometnju na društvenim mrežama.

Fanovi su odmah preplavili komentare reagujući na flertujuću poruku vlasnice kozmetičkog brenda. Jedan korisnik je napisao: „Ono što je Kajli rekla”, dok se drugi našalio: „Isto, Kajli.”

Ova razigrana interakcija predstavlja još jedan javni izraz nežnosti između poznatog para koji inače svoju vezu drži daleko od očiju javnosti, ali koji poslednjih meseci sve češće deli male uvide u svoj odnos.

Komentar je usledio i tačno godinu dana nakon što je Kajli Džener dospela u centar pažnje zbog još jedne iskrene (i pomalo nepristojne) šale povezane sa omiljenim timom njenog dečka, ,,New York Knicks".

Dženerova je prošle godine podelila TikTok koji je objavio ,,HBO Max", a koji se pozivao na čuvenu scenu iz serije „Se*s i grad” sa Samantom Džons (Kim Katral) i njenim dečkom opsednutim košarkom, nakon što je prisustvovala plej-of utakmici tima ,,Knick" protiv tima ,,Indiana Pacers" u ,,Madison Square Garden"-u.

„A od kada nas zanima košarka?”, pita Keri Bredšo (Sara Džesika Parker) u snimku.

„Don je opsednut”, odgovara Samanta. „Neću dobiti se*s ako Niksi ne pobede.”

Objava koju je Kajli podelila je ubrzo postala viralna, a fanovi su je protumačili kao duhovitu aluziju na njenu vezu sa Timotijem Šalameom i njegovu dobro poznatu ljubav prema ,,New York Knicks".

Kajli i Timoti su prvi put povezani u ljubavnom smislu u aprilu 2023. godine, nakon što su se navodno upoznali tokom Nedelje mode u Parizu ranije te godine.

Par se potom prvi put javno pojavio zajedno tokom „Renaissance” svetske turneje Bijonse u septembru 2023. Nastavili su da podgrevaju glasine o romansi zajedničkim pojavljivanjima na ,,US Open"-u, dodeli Zlatnih globusa i brojnim košarkaškim utakmicama.

Prvi crveni tepih

Par je u maju 2025. godine zvanično debitovao na crvenom tepihu tokom 70. dodele nagrada „David di Donatelo” u Italiji.

Timoti Šalame je nedavno uputio emotivnu poruku Kajli Džener dok je primao nagradu za najboljeg glumca na dodeli Critics Choice Awards 2026 za film „Marty Supreme”.

„Na kraju, samo želim da zahvalim svojoj partnerki sa kojom sam već tri godine”, rekao je Šalame tokom govora. „Hvala ti za naš oslonac. Volim te. Ne bih mogao ovo bez tebe. Hvala ti od srca.”

Ozbiljna veza

Izvor je ranije rekao za People, u oktobru 2024. godine, da je njihova veza postala sve ozbiljnija.

„On je blizak sa njenom porodicom, a ona je bliska sa njegovom”, podelio je tada insajder. „Veza je veoma ozbiljna, ali je istovremeno i zabavna.”

„Zaista su uspeli da pronađu dobar balans između posla i zajedničkog kvalitetnog vremena”, dodao je izvor.

Bonus video: