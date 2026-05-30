Igre na sreću donose neočekivane obrte, a ovakvo poklapanje sa astrološkim tranzitima ne dešava se često. Do 4. juna tri horoskopska znaka ulaze u kratak period tokom kojeg Jupiter i Venera formiraju aspekt koji astrolozi povezuju sa iznenadnim finansijskim dobicima.

Ne radi se o simboličnim iznosima, već o novcu koji može značajno da utiče na kućni budžet, pomogne u otplati kredita ili omogući putovanje koje je delovalo nedostižno.

Razlog zbog kojeg su upravo ova tri znaka u centru pažnje leži u tranzitu Jupitera kroz Raka. Ovaj položaj posebno aktivira polje finansija kod vodenih i vatrenih znakova. Uticaj je snažan, ali kratkotrajan i traje svega nekoliko dana. Nakon 4. juna ovaj period se završava, a naredna slična prilika očekuje se tek na jesen, zbog čega je pravi trenutak od velikog značaja.

Strelac

Strelac bi u narednim danima mogao da doživi prijatno iznenađenje kroz igre na sreću, grebalice ili sportske prognoze. Najpovoljniji period očekuje se sredinom nedelje, kada se Mesec povezuje sa planetom koja vlada ovim znakom. Jednostavniji pristup mogao bi da donese bolje rezultate od komplikovanih kombinacija koje zahtevaju veća ulaganja.Takođe, savetuje se oprez kada su u pitanju zajednički tiketi. Prema astrološkim tumačenjima, sreća Strelčeva u ovom periodu najviše dolazi do izražaja kroz samostalne odluke, dok bi deljenje eventualnog dobitka moglo znatno da umanji ličnu korist.

Ribe

Ribe bi do 4. juna mogle da osete kako ih intuicija vodi ka konkretnim finansijskim prilikama. Ono što se na prvi pogled čini kao slučajna misao, broj koji se često pojavljuje ili san koji se ponavlja, prema astrološkim tumačenjima može imati posebno značenje. Najveći potencijal za uspeh pripisuje se igrama poput lota i binga, gde izbor brojeva često dolazi iz unutrašnjeg osećaja, a ne iz unapred osmišljenih strategija.

Jedna od najčešćih grešaka koju Ribe prave jeste odlaganje odluke. Ideja se pojavi, ali ostane nerealizovana. Upravo zato astrolozi savetuju da ovog puta veruju svom osećaju i ne propuštaju priliku zbog neodlučnosti.

Lav

Lavovima Venera donosi pojačanu energiju za igre koje, osim sreće, zahtevaju i procenu trenutka i donošenje odluka. Posebno se izdvajaju kazino igre poput ruleta, pokera i blekdžeka. Najpovoljniji dan za ovaj znak je subota, kada Sunce, vladar Lava, ostvaruje skladan aspekt sa Jupiterom.

Ipak, za Lavove je najvažnije da prepoznaju pravi trenutak za povlačenje. Astrološka prognoza ukazuje na to da bi sreća mogla da bude najizraženija tokom jednog ili dva uspešna poteza, nakon čega raste rizik od gubitaka. Zbog toga se savetuje da eventualni dobitak sačuvaju umesto da ga ponovo ulažu.

Kada je reč o ovom periodu, 2. jun se izdvaja kao najznačajniji datum. Tada Venera ulazi u precizan aspekt sa Jupiterom, što astrolozi smatraju vrhuncem povoljnih uticaja za Strelčeve, Ribe i Lavove.

Za one koji ne pripadaju ovim znakovima preporuka je da izbegavaju impulsivne rizike i velika ulaganja u igre na sreću. Prema astrološkim procenama, ostali znakovi tokom ovog perioda nemaju jednako izraženu podršku planeta za ovakve aktivnosti. Njihov povoljniji period mogao bi da nastupi kasnije, a za vazdušne znakove posebno se izdvaja kraj juna.

