Keli Li Kertis, sestra Džejmi Li Kertis i najstarija ćerka Tonija Kertisa i Dženet Li, je preminula u 69. godini.

Keli je preminula „u miru“ u svom domu u Kaliforniji u subotu, 30. maja, prema rečima Džejmi (67), koja je vest o smrti podelila u dirljivoj objavi na Instagramu. Uzrok smrti za sada nije saopšten, prenosi People.

„Topli aloha pozdrav mojoj starijoj sestri, Keli Li Kertis. Preminula je jutros. U svom domu. U prirodi. U miru“, napisala je dobitnica Oskara uz crno-belu fotografiju svoje pokojne sestre.

Džejmi je dodala da je Keli bila „moja prva prijateljica i doživotna osoba od poverenja“.

„Bila je zapanjujuće lepa i talentovana glumica“, nastavila je. „Bila je sjajan igrač kartaške igre 'Hearts', sakupljala je kornjače, volela svoju porodicu, prirodu, muziku, kupovinu u prodavnicama polovne robe i putovanja. Bila je ponosna na svoje danske korene i mađarsko-jevrejsko poreklo, i bila je odan američki patriota.“

Zvezda je nastavila rekavši da će njena sestra ostati upamćena „po svojoj velikodušnosti punoj ljubavi, snažnim stavovima, beskrajnoj radoznalosti, jedinstvenom stilu i svojim prhkim bademastim kolačićima u obliku polumeseca koje je pravila za Božić, zbog čega je i dobila nadimak Tetka Kolačić“.

„Keli je svaku poruku ili oproštaj završavala mađarskim blagoslovom... Isten Veled, Bog je s tobom. Isten Veled mojoj sestri sunca i meseca, mojoj Tai. Videćemo se ponovo jednog dana“, zaključila je Džejmi.

Porodica

Keli je bila najstarija od dve ćerke pokojnih glumaca Tonija i Dženet Li, a nakon nje je rođena Džejmi. Toni je imao još četvoro dece: ćerke Aleksandru (61) i Alegru (59) sa drugom suprugom Kristinom Kaufman, kao i sinove Nikolasa, koji je preminuo u 23. godini 1994. godine, i Bendžamina (53), sa trećom suprugom Lesli Alen.

Karijera

Keli je rođena u Santa Moniki, u Kaliforniji, i pojavila se zajedno sa svojim roditeljima u svojoj prvoj, nepotpisanoj ulozi u filmu ,,The Vikings" iz 1958. godine. Kasnije je glumila zajedno sa svojom sestrom Džejmi u filmu ,,Trading Places" (1983), kako prenosi The Hollywood Reporter.

Keli je nastavila da se bavi glumom i pojavila se u nekoliko TV serija tokom 1980-ih i 1990-ih, uključujući ,,The Equalizer", ,,Hunter", ,,Silk Stalkings", ,,Star Trek: Deep Space Nine", kao i u ponavljajućoj ulozi u prvoj sezoni serije ,,The Sentinel". Takođe je radila kao asistentkinja svoje sestre Džejmi na nekoliko njenih filmova, navodi CBS News.

Keli je iza sebe ostavila supruga, Skota Morfija.

