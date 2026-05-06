Poznati holivudski glumac Ričard Gir (76) i njegova supruga Alehandra Silva (43) retko dele detalje iz privatnog života, ali su ovoga puta napravili izuzetak. Povodom osme godišnjice braka, Alehandra je objavila emotivne fotografije sa njihovog venčanja iz 2018. godine i oduševila fanove širom sveta.

Romantični kadrovi koji su oduševili sve

Na objavljenim fotografijama vide se Ričard i Alehandra u idiličnom okruženju, okruženi zelenilom i rascvetalim drvećem. U jednom trenutku Alehandra nežno rukama obuhvata lice svog supruga dok se spremaju za poljubac, dok na drugoj fotografiji zajedno šetaju zagrljeni. Scene izgledaju gotovo kao iz romantičnog filma, što je dodatno privuklo pažnju publike.

Emotivna poruka je dirnula mnoge

Uz fotografije, Alehandra je podelila i dirljivu poruku u kojoj se prisetila dana njihovog venčanja. Istakla je da su tada, okruženi porodicom i najbližim prijateljima, započeli zajednički život.

„Pre osam godina okupili smo se sa porodicom i ljudima koje najviše volimo kako bismo proslavili početak našeg zajedničkog života“, napisala je.

Dodala je da joj je taj dan ostao jedno od najlepših i najvažnijih sećanja.

Ljubav koja traje i postaje sve jača

Alehandra je naglasila da je njihova veza tokom godina postala još dublja i snažnija. Njihova ljubavna priča, kako kaže, nastavila je da raste kroz zajedničke uspomene, porodicu i svakodnevne trenutke.

„Naša priča se nastavlja sa još više ljubavi, više uspomena i više života“, poručila je zaključivši emotivno: „Srećna godišnjica, ljubavi moja. Izabrala bih te ponovo, u svakom životu.“

Na ovu objavu, Ričard Gir je kratko odgovorio u komentarima: „Srećna godišnjica, ljubavi moja“, što je dodatno oduševilo njihove pratioce.

Očigledno je da njih dvoje uživaju u ljubavi i svom braku, ali mnogi ljudi ih kritikuju zbog 33 godine razlike i govore da bi Ričard svojoj supruzi mogao otac da bude. Ima i onih koji govore da je važno da se njih dvoje poštuju i vole, a da godine u tom slučaju nisu važne.

