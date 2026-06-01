Jun bi za pojedine horoskopske znakove mogao da označi kraj turbulentnog perioda i početak mirnije životne faze. Astrolozi ističu da će tranzit Sunca u trigonu sa Plutonom doneti pozitivne promene, osećaj olakšanja i veću unutrašnju stabilnost, posebno za Rakove, Device i Jarčeve.

Rak

Rakovi bi tokom juna mogli da shvate koliko su zapravo snažni i otporni uprkos svim izazovima kroz koje su prošli. Pred njima je period u kojem će steći više samopouzdanja i osećaja sigurnosti, dok će promene koje dolaze doprineti njihovom ličnom razvoju. Ovaj period donosi priliku da sa više vere gledaju na budućnost i prihvate nove okolnosti koje im idu u korist.

Devica

Device će usmeriti pažnju na ono što im donosi zadovoljstvo i unutrašnji mir, umesto na probleme koji su ih ranije opterećivali. Biće spremnije da se distanciraju od nepotrebnih drama i negativnih situacija, a važna spoznaja biće da same imaju kontrolu nad svojim izborima i načinom na koji doživljavaju svakodnevne događaje. Upravo takav pristup mogao bi da im donese više mira i ravnoteže.

Jarac

Za Jarčeve predstoji period u kojem će jasnije sagledati koliko su napredovali nakon teških životnih okolnosti. Iako put nije bio lak, sada dolazi vreme kada će moći da uživaju u rezultatima svog truda. Tokom juna stvari bi mogle da počnu da se slažu na svoje mesto, donoseći osećaj stabilnosti, sigurnosti i većeg optimizma za budućnost.

Prema astrološkim tumačenjima, jun donosi priliku za novi početak, oslobađanje od tereta prošlosti i stvaranje čvršćih temelja za naredni period, a Rakovi, Device i Jarčevi među prvima bi mogli da osete te pozitivne promene.