Američka manekenka i rijaliti zvezda Bruks Nejder, našla se u centru pažnje tokom snimanja svoje emisije "Love Thy Nader" na Miami Swim Weeku.

Atraktivna plavuša zajedno sa sestrama učestvovala je u snimanju scena za rijaliti šou na plaži Sports Illustrated Beach Cluba, a jedan trenutak posebno je privukao pažnju fotografa.

Nakon poziranja na pesku, Bruks i njene sestre ušle su u more, gde su pred kamerama snimale opuštene i zabavne prizore. Međutim, tokom igre u talasima dogodila se neočekivana nezgoda.

Dok je nosila usku crvenu haljinu bez bretela, talasi su joj u jednom trenutku pomerili odevni komad, zbog čega je na kratko otkrila više nego što je planirala. Bruks je brzo reagovala i pokušala zadržati haljinu na mestu, dok su njene sestre i ostatak ekipe celu situaciju popratili smehom.

Uprkos neprijatnom trenutku, 28-godišnja manekenka nije dopustila da joj incident pokvari raspoloženje te je nastavila snimanje i druženje u moru.

Bruks Nejder je poslednjih godina jedna od najtraženijih američkih manekenki, a dodatnu popularnost stekla je nakon što je postala zaštitno lice prestižnog izdanja Sports Illustrated Swimsuit. Osim modnih angažmana, sve je aktivnija i na televiziji, gde zajedno sa sestrama gradi rijaliti karijeru.

