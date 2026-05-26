Kendal Džener i glumac Džejkob Elordi ponovo su pokrenuli glasine o tajnoj vezi nakon što su zajedno viđeni na večeri u Kaliforniji.

Prema pisanju britanskog tabloida, tridesetogodišnja manekenka i 28-godišnji glumac večerali su u jednom restoranu u mestu Montecito, gde Kendal poseduje luksuzno imanje.

Izvori tvrde da su bili veoma prisni. Kendal je grlila Džejkoba, šaputala mu i nežno provlačila prste kroz kosu, što je potvrdilo priče da su njih dvoje u vezi iako su pokušali to da sakriju.

Bili su u društvu još jednog para, a večera je trajala do kasno u noć.

Britanski mediji već spekulišu da bi ova romansa mogla dodatno da učvrsti Elordijev status jedne od najvećih mladih zvezda Holivuda. Anonimni izvori tvrde da glumac želi da izgradi imidž vodećeg zavodnika u Holivudu, a veza sa članicom porodice Kardašijan-Džener može da mu pomogne u tome.

„Džejkob uživa u popularnosti koju je stekao poslednjih godina. Kako sve više ulazi u ozbiljne filmske projekte i priče o Oskaru, sada želi da izgradi imidž velike filmske zvezde koja intrigira publiku i privatno i poslovno“, rekao je izvor za „Daily Mail“.

Izvor blizak paru tvrdi da Kendal i Džejkob pokušavaju da deluju diskretno, ali da porodica Kardašijan veoma dobro zna kako da kontroliše pažnju medija kada to žele.

„Da zaista ne žele da ih vide i fotografišu zajedno, to se ne bi ni dogodilo. Glasine i nagađanja im očigledno prijaju“, rekao je izvor.

