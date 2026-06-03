Džejson Sudejkis priznaje da zabavljanje nije bilo lako.

Sudejkis (50) je gostovao u epizodi podkasta ,,Friends Keep Secrets" emitovanoj u utorak, 2. juna, čiji su voditelji Beni Blanko, Lil Diki (Dejv Berd) i Berdova supruga Kristin Bataluko. Tom prilikom je govorio o svom ljubavnom životu.

Nakon što je grupa razgovarala o braći i sestrama i razlikama u godinama među njima, Sudejkisa su upitali da li bi želeo da ima još dece.

„Da, želeo bih. Ako bih se zaljubio“, rekao je glumac.

Sudejkis ima dvoje dece sa svojom bivšom verenicom Olivijom Vajld — sina Otisa Aleksandera (12) i ćerku Dejzi Džozefin (9).

Poznati bivši partneri su okončali vezu 2020. godine, nakon sedmogodišnje veridbe.

Lil Diki ga je prekinuo pitanjem da li je „slobodan muškarac“, na šta je Sudejkis potvrdio da jeste i dodao da samački život ima svoje „uspone i padove“.

„Volim da budem u odnosu sa ljudima“, objasnio je Sudejkis. „Nisam u fazi života u kojoj mi prija ili me ispunjava da izlazim sa više osoba istovremeno. To mi deluje zastrašujuće i previše zahtevno, naročito kada ste roditelj.“

Deca najvažnija

Glumac je naglasio da su mu deca na prvom mestu.

„Postoji i ta nova stvar da nijedna osoba sa kojom izlazim nikada nije prva na listi prioriteta, da se poslužim izrazom iz šou-biznisa — to su moja deca“, rekao je.

„Verovatno čak i više nego ja sam“, nastavio je Sudejkis. „A kako postajete stariji, shvatite: ‘Bože, moram da vodim računa da moja čaša bude puna kako bih mogao da pružim drugima ono što se preliva iz nje.’“

Veza i veridba

Sudejkis i Olivija Vajld su se upoznali u maju 2011. godine na snimanju emisije ,,Saturday Night Live".

„Upoznao sam je na zabavi povodom završetka sezone SNL-a“, rekao je Sudejkis Stivenu Kolberu 2017. godine i dodao: „Odlično smo se slagali još te večeri.“

Vajldova je 2013. godine priznala u intervjuu za magazin Marie Claire da nije bila sigurna da će njihova veza uspeti.

„Mislila sam: ‘Neće biti zainteresovan za mene; nisam u konkurenciji’“, rekla je Vajldova. „Bio je toliko kul, toliko duhovit — bila sam njegov veliki obožavalac i oduvek sam se divila njegovom tempu razmišljanja i inteligenciji. On je briljantan glumac sa umom koji radi brzinom munje.“

Sudejkis je zaprosio Vajldovu u januaru 2013. godine, kada joj je poklonio verenički prsten iz Pariza iz dvadesetih godina prošlog veka.

Starateljstvo

Njih dvoje su 2023. godine nakon raskida postigli dogovor o zajedničkom starateljstvu nad svoje dvoje dece. Izvor je u oktobru iste godine izjavio za magazin People da uspešno odgajaju decu, budući da oboje žive u Los Anđelesu.

„U dobrom su odnosu“, rekao je tada izvor.

„Ako i postoji bilo kakva ogorčenost zbog mesta stanovanja ili plaćanja izdržavanja za decu, oni to svakako ne pokazuju“, dodao je izvor. „Nastupaju kao jedinstven tim i očigledno su oboje izuzetno posvećeni roditelji.“

Sudejkis i glumica su u aprilu 2025. godine viđeni kako se grle dok su svoju decu vodili na igralište.

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