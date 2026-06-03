Tri bivše asistentkinje Ane Vintur, dugogodišnje urednice modnog magazina Vog, anonimno su govorile o svom radu za jednu od najuticajnijih žena u svetu mode.

Njihove priče otkrivaju atmosferu koja neodoljivo podseća na kultni film „Đavo nosi Pradu“, u kojem je lik Mirande Prisli, koju igra Meril Strip, godinama povezivan upravo sa Anom Vintur.

Prva lekcija koju su morale da nauče

Prema navodima biografkinje Ejmi Odel, koja je razgovarala sa bivšim zaposlenima, Ana Vintur je važila za osobu koja veoma brzo prepoznaje nesigurnost kod ljudi.

Jedna od bivših asistentkinja priznala je da je rad za nju bio gotovo identičan onome što je prikazano u filmu. „Bilo je veoma slično filmu Đavo nosi Pradu“, rekla je ona.

Posao nije imao radno vreme. Asistentkinje su svakodnevno dobijale kratke i jasne naloge poput: „Povežite me sa ovom osobom,“ „Moram da razgovaram sa njom,“ „Kafu, molim.“

Čak ni vikendom nisu imale mira od nje. Slala im je stalno hitne zadatke, podsetnike i zahteve koje je trebalo rešiti odmah, bez odlaganja. Nekada je bilo potrebno pronaći stare novinske članke, organizovati putovanja ili hitno poslati knjige i dokumenta na drugi kraj sveta.

Jutro je počinjalo pre svih

Od zaposlenih je Ana Vintur očekivala da u kancelariju dolaze između sedam i pola osam ujutru. Jedna od asistentkinja imala je poseban zadatak, a to je da Anu Vintur dočeka sa njenom omiljenom jutarnjom kombinacijom. Na stolu su morali da je čekaju Starbaks kafa sa punomasnim mlekom i mafin sa borovnicama.

„Ako kafa nije bila spremna kada stigne, odmah bi postala neraspoložena“, ispričala je jedna od bivših saradnica.

Zaposleni su paničili kada se pojavi

Dolazak Ane Vintur u redakciju izazivao je pravu uzbunu među zaposlenima. Svi su proveravali da li je sve na svom mestu, a mnogi su njeno pojavljivanje upoređivali sa scenama iz filma „Đavo nosi Pradu“, kada zaposleni u panici javljaju da šefica stiže.

„Doslovno smo sklanjali stvari i proveravali svaki detalj da bi sve izgledalo savršeno“, prisetila se jedna bivša asistentkinja.

Nisu smele da traže objašnjenje

Jedno od nepisanih pravila bilo je da se od Ane Vintur ne traži dodatno pojašnjenje. Čak i kada bi zadaci bili napisani njenim teško čitljivim rukopisom, očekivalo se da ih zaposleni sami protumače i izvrše. Mnoge su priznale da je upravo to bio najteži deo posla.

Odevanje je bilo pod lupom

Kao što je Miranda Prisli u filmu obraćala pažnju na svaki detalj garderobe zaposlenih, i Ana Vintur je navodno veoma pažljivo pratila šta njeni saradnici nose.

Visoke potpetice bile su gotovo obavezne, a bivše asistentkinje tvrde da je dovoljan bio jedan njen pogled da shvate da modna kombinacija nije prošla njen test.

„Odmah ste mogli da vidite po njoj kada joj se nešto ne dopada“, prisetila se jedna od njih.

Posao koji vam uzima ceo život

Prema rečima bivših zaposlenih, rad za Anu Vintur nije bio samo posao već način života. Sve je bilo podređeno njenom rasporedu i potrebama, kako bi ona svaki trenutak svog dana mogla da posveti poslu i vođenju jednog od najuticajnijih modnih carstava na svetu.

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