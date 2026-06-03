Glumica i pesačica Kasandra Naud rođena je s velikim mladežom ispod desnog oka i upravo je to ono što njenu lepotu ističe ispred svih ostalih. I nikada nije planirala da se reši svog zaštitnog znaka.

"Osećam da je to bila tako pozitivna stvar u mom životu. Pomaže mi da budem pamtljivija, što je izuzetno važno u ovoj industriji kao izvođačici", rekla je o njemu još 2015. godine za People.

Rođena Kanađanka pojavila se na dodeli Gotham TV Awards u Njujorku i odmah je privukla pažnju svih fotografa u dvorani Cipriani Wall Street. Za gala veče izabrala je asimetričnu svetložutu haljinu na jedno rame s visokim prorezom i sofisticiranim krojem u struku. Sve je upotpunila crnim potpeticama s bretelama.

Danas ova uspešna producentkinja i preduzetnica u potpunosti prihvata svoju jedinstvenost i predstavlja inspirativan simbol prirodne lepote i individualnosti za ljude širom sveta. Široj javnosti poznata je i po ulozi u horor filmu "Influencer" i njegovom nastavku, "Influencers".

Kad je bila beba, njeni roditelji odlučili su da neće ukloniti njen mladež nakon što su im lekari rekli da bi taj postupak bio previše rizičan. No, iako ona podupire njihovu odluku, doživela je maltretiranje u školi upravo zbog toga.

"Zadirkivali su me u osnovnoj školi. Ljudi su uvek imali pitanja, ali ja sam bila prilično samouverena u svoj izgled", rekla je. Kao umetnica, glumica i profesionalna plesačica, njen zaštitni znak je zapravo bila prednost kada ide na audicije. "Uvek je bilo pozitivnih reakcija. Neki ljudi se jednostavno jako uzbude, poput: ‘O, moj Bože, reditelju će se ovo svideti!‘ Niko nikada nije bio kritičan", ispričala je za magazin.

I nisu samo ljudi iz industrije primetili njenu jedinstvenu lepotu, jer Naud ima ogromnu publiku na društvenim mrežama, s više od 52 hiljade pratilaca na Instagramu.

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