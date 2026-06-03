Glumica Blejk Lajvli podelila je novu fotografiju svog supruga Rajana Rejnoldsa, koji je pozirao sa nesvakidašnjim modnim dodatkom, njenom malom luksuznom torbom.

Glumica (38) je na društvenim mrežama objavila fotografiju 49-ogodišnjeg Rajana Rejnoldsa kako stoji naslonjen na kuhinjski pult u sportskim pantalonama i majici, dok na ramenu drži žensku torbu koja podseća na mini verziju čuvene „Keli“ torbe modne kuće „Hermes“. Vrednost ove luksuzne torbe se kreće od 25.000 do preko 50.000 dolara!

„Moj profil se i zvanično pretvorio u OnlyFans“, našalila se Blejk Lajvli uz objavljenu suprugovu fotografiju, uz pesmu „Hold My Purse“.

Ovo nije prvi put da Blejk Lajvli na društvenim mrežama na duhovit način skreće pažnju na izgled svog supruga Rajana koji je, moramo da priznamo, neverovatno zgodan.

U maju objavila je fotografiju na kojoj je u prvi plan stavila Rajanovu mišićavu ruku. Na Instagram storiju podelila je zajednički selfi snimljen na otvorenom, dok je Rajan nosio belu majicu bez rukava i držao tanjir s kolačima. „Predivni Rajan Rejnolds“, napisala je glumica preko fotografije na storiju.

U narednim objavama dodatno je približila kolačiće, a zatim i suprugove mišićave ruke. Fotografije su bile propraćene pesmama „Yummy Yummy Yummy“ grupe Ohajo Ekspres i „Yummy“ Džastina Bibera.

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