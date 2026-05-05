Glumac Hju Džekman, našao se na meti oštrih kritika nakon što se na ovogodišnjoj Met Gali pojavio sa novom partnerkom, glumicom Saton Foster. Njihov dolazak izazvao je veliku pažnju, ali i podeljene reakcije javnosti.

Par je na crvenom tepihu razmenjivao nežnosti i pozirao držeći se za ruke, ostavljajući utisak zaljubljenosti. Ipak, mnogi su ovaj potez ocenili kao nepoštovanje prema njegovoj bivšoj supruzi Debori Li Fernes, sa kojom je bio u braku 27 godina.

Posebno negodovanje izazvala je činjenica da su Hju Džekman i Saton Foster kolege koje su radile zajedno i tada su počeli da se viđaju, a oboje su bili zauzeti. To se desilo kada su igrali u brodvejskoj predstavi „The Music Man“.

Na društvenim mrežama brzo su se pojavile brojne osude. Korisnici su pisali da je nekada omiljeni glumac, posebno žena, izgubio poštovanje publike jer varao suprugu s kojom je bio u braku skoro tri decenije, dok su drugi otvoreno izrazili podršku njegovoj bivšoj supruzi. Komentari poput „Jadna Debora Li“ i „Ovo nije u redu“ preplavili su internet.

Džekman je razvod zvanično okončao prošle godine, a ubrzo nakon toga je počeo da se pojavljuje u javnosti sa Saton Foster. Njihovo prvo zajedničko pojavljivanje na Met Gali dodatno je podgrejalo glasine o ozbiljnoj vezi, pa čak i mogućem venčanju o kojem se već priča.

