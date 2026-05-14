Zaboravite žilavo meso. Uz ove jednostavne savete, gulaš će svaki put biti savršeno mekan i sočan.

Gulaš se često nađe na našoj trpezi i jedno je od omiljenih jela. Bogatog je ukusa, jednostavan za pripremu i savršen za hladne dane. Međutim, meso može da bude žilavo. Kako se pravi gulaš u kome će meso biti meko i sočno?

Nikako hladno meso

Ako hladne kockice mesa ubacite direktno u vruć tiganj, meso će se skupiti i biće posle žilavo. Pre stavljanja u tiganj, meso ostavite da se ugreje na sobnoj temperaturi. Takođe, nemojte dodavati meso u vodu koja vri jer nagla promena temperature može uzrokovati da se stvrdne. Umesto toga, dodajte ga kad se tečnost lagano krčka.

Dugo ga krčkajte

Krčkanje mesa na nižoj temperaturi duže vreme omogućava da se kolagen u čvršćim komadima mesa razgradi, što meso čini mekanim i sočnim. Kuvari preporučuju kuvanje gulaša u rerni na temperaturi između 140°C i 160°C od četiri do šest sati. Gulaš pokrijte papirom za pečenje i poklopcem – to pomaže da zadrži vlagu i sprečava da se meso osuši. Važno je i da ima dovoljno tečnosti u loncu da meso ne postane suvo i tvrdo. Prema potrebi dolivajte temeljac ili vodu.

Koje meso staviti

Za gulaš su najbolji tvrđi komadi mesa, poput lopatice ili vrata. Oni su bogati vezivnim tkivom koje se dugim kuvanjem pretvara u meku, sočnu strukturu i daje jelu bogat ukus.

Najčešće greške kod pripreme gulaša

1. Prejaka vatra - Gulaš se mora kuvati na tihoj vatri. Previsoka temperatura može ubrzati kuvanje, ali će rezultirati tvrdim mesom.

2. Preskakanje pečenja mesa - Pre nego što započnete kuvanje, kratko zapecite meso koje ste isekli na visokoj temperaturi. Ovaj korak dodaje dubinu i složenost ukusu koji gulašu daju posebnu aromu.

3. Dodavanje hladnog mesa - Pustite da se meso ugreje na sobnoj temperaturi pre nego ga stavite u lonac. Tako će se ravnomernije kuvati i ostati mekano.

