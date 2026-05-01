Pit Dejvidson i Elsi Hjuit imaju probleme u vezi, pet meseci nakon što su dobili ćerku Skoti Rouz.

„Postoje problemi, ali pokušavaju zajedno da ih prevaziđu“, rekao je izvor za People u četvrtak, 30. aprila. „Privikavaju se na roditeljstvo i prolaze kroz taj proces.“

Komičar (32) i manekenka (30) svoju ćerku smatraju „najvećim prioritetom“, dodaje izvor.

Ćerka

Dejvidson i Hjuitova su u vezi od marta 2025. godine. U julu 2025. su objavili da čekaju prvo dete, a njihova ćerka Skoti Rouz je rođena 12. decembra 2025. Dobila je ime po Dejvidsonovom ocu, Skotu Metjuu Dejvidsonu, vatrogascu iz Njujorka koji je poginuo tokom terorističkih napada 11. septembra.

„Život oca je je**no sjajan“, rekao je Dejvidson za ,,People" u intervjuu u martu. „Iscrpljujuće je, ali i nagrađujuće i preslatko. I imam sreće jer je Elsi fantastična mama — ne mogu dovoljno da naglasim koliko sam srećan.“

Bivši član ekipe ,,Saturday Night Live" je rekao da se oseća „instinktivnije“ i zaštitnički nastrojeno prema Skoti.

„Smešno je, nisam to ranije razumeo. Kao da si spreman da se potučeš sa bilo kim“, rekao je tada. „Kao, smiri se, niko ne dira tvoje dete“, dodao je Dejvidson, koji je nedavno istetovirao Skotino ime blizu uva.

„Imaš taj preterani zaštitnički instinkt… ako se pojavi neki paparaco, imam osećaj da ću ga prebiti“, nastavio je. „To je čudan osećaj jer inače nisam tip koji se tuče.“

Mali rođendan

Par je od početka delio Skotine fotografije na društvenim mrežama, ali su se uzdržavali od prikazivanja njenog lica. Hjuitova je 5. marta obeležila to što je Skoti napunila 12 nedelja.

„Moja devojčica Skoti danas ima 12 nedelja. Na putu do bolnice zapisali smo naša predviđanja kada će se roditi“, napisala je Hjuitova na Instagramu, uz fotografije na kojima drži ćerku. „Moja pretpostavka je bila 15:05 (moj rođendan, 05.03). Nakon 23 sata porođaja, stigla je tačno u to vreme. Koliko je to ludo i neverovatno.“

Bonus video: