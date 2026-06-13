Visok holesterol, stanje uzrokovano prevelikom količinom masne materije u krvi, može se regulisati promenama životnih navika. Povezan je s ishranom bogatom mastima, manjkom vežbe, prekomernom težinom, pušenjem i alkoholom, no uvođenje određenih namirnica može značajno pomoći. Lekar i autor bestselera dr. Karan Rajan izdvojio je četiri povoljne namirnice koje bi i sam jeo da mu je dijagnostikovan visok holesterol.

"Da mi dijagnostikuju povišen holesterol, ovo su četiri namirnice koje bih svakako imao u svojoj kuhinji", izjavio je dr. Rajan za Daily Express.

Bobičasto voće

Kao prvu namirnicu dr. Rajan navodi bobičasto voće. "Bogato je polifenolima, posebno antocijanima, koji izazivaju proizvodnju žučnih kiselina, što znači da se više holesterola izlučuje iz tela", objasnio je. Dodao je kako ti polifenoli deluju i kao antioksidansi koji štite zidove krvnih sudova te ograničavaju oksidaciju LDL-a, takozvanog lošeg holesterola.

Polifenoli su prirodni spojevi prisutni u biljnoj hrani poput voća, povrća i začina. Prema Healthlineu, oni štite ćelije od oštećenja i mogu smanjiti rizik od bolesti srca, dijabetesa i raka.

Semenke

Na drugom mestu su semenke, koje, kako kaže lekar, sadrže "zdrave masti koje smanjuju apsorpciju holesterola u crevima i smanjuju njegovu sintezu u jetri". Stručnjaci iz Britanske fondacije za srce (BHF) napominju da je pri odabiru orašastih plodova i semenki važno uzimati one bez dodate soli ili šećera.

Preporučena dnevna porcija je mala šaka, odnosno oko 30 grama, a najbolje je konzumirati mešavinu različitih vrsta radi unosa šireg spektra hranljivih materija.

Grašak i sočivo

"Grašak i sočivo sadrže fermentabilna vlakna koja pospešuju proizvodnju kratkolančanih masnih kiselina, što smanjuje sintezu holesterola u jetri", ističe dr. Rajan. Objasnio je da su te mahunarke takođe bogate biljnim proteinima koji povećavaju aktivnost LDL receptora, što dovodi do pojačanog uklanjanja lošeg holesterola iz krvi.

Kratkolančane masne kiseline, koje nastaju fermentacijom vlakana u crevima, imaju brojne zdravstvene prednosti, uključujući protivupalno delovanje i zaštitu srca i jetre.

Ovas

Poslednja namirnica na listi je ovas. "Ovas je bogat beta-glukanom, probiotičkim vlaknom koje je jedno od najproučavanijih u kontekstu smanjenja holesterola. Ono stvara gust, topiv gel koji na sebe veže žučne kiseline i izbacuje ih, čime tera telo da povuče više LDL holesterola iz krvotoka kako bi stvorilo novu žuč", pojasnio je.

Healthline navodi da je beta-glukan oblik topivih vlakana koji se, osim u ovasu, prirodno nalazi i u ječmu i raži. Istraživanja su ga povezala s poboljšanom kontrolom šećera u krvi i podrškom imunološkom sistemu.

Ove cenovno pristupačne i lako dostupne namirnice mogu značajno pomoći u snižavanju povišenog holesterola. Njihovo delovanje temelji se na smanjenju apsorpcije holesterola, podsticanju njegovog uklanjanja iz tela i smanjenju upalnih procesa. Uključivanje bobičastog voća, semenki, graška, sočiva i ovasa u uravnoteženu ishranu može vremenom poboljšati nivo holesterola i podržati celokupno zdravlje srca.

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