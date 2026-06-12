Američka glumica i komičarka Ejmi Šumer iskoristila je društvene mreže kako bi ponovo progovorila o endometriozi, bolnom stanju s kojim se i sama godinama borila. Šumer je podelila niz zabrinjavajućih činjenica o bolesti i istakla koliko su obolelima potrebni dodatna istraživanja, podrška i veće razumevanje javnosti, piše People.

"Bolest vam može oduzeti sve što volite"

Šumer je prošle nedelje na Instagramu objavila nekoliko poražavajućih podataka o ovom reproduktivnom stanju. "Od endometrioze boluje 10 odsto žena", navela je, dodajući kako se "na dijagnozu u proseku čeka od sedam do deset godina".

"Endometrioza može rasti na gotovo svakom organu u telu", napisala je. Objasnila je i da bolest "može stvoriti vlastite nervne završetke", što znači da može stvarati vlastite puteve bola.

"Ove činjenice su poražavajuće, ali jasno pokazuju koliko ova zajednica zaslužuje vreme, novac i istraživanja", nastavila je. "Posebno je važno shvatiti koliko zaista morate biti snažni da biste živeli s nečim što vam u trenu može oduzeti sve što volite".

Godine života s nevidljivim bolom

Glumica je o svom iskustvu s endometriozom detaljnije govorila u maju prošle godine na 13. godišnjem balu američke Fondacije za endometriozu. Prisetila se kako je, pre nego što je dobila zvaničnu dijagnozu, "većinu dana u mesecu" živela s "bolom koji niko ne može videti".

Dijagnozu endometrioze i adenomioze, stanja kod kojeg tkivo slično sluznici materice urasta u mišićni zid materice, dobila je tek nakon rođenja sina Džina Dejvida 2019. godine. Sina ima s bivšim suprugom Krisom Fišerom. Lekar ju je tada uputio dr. Tameru Sekinu, osnivaču fondacije EndoFound.

Šumer je opisala olakšanje koje je osetila nakon što je konačno saznala koliko je bolest bila uznapredovala. "Bilo je to jedinstveno iskustvo, prvi put imati dokaz. Sedeti u njegovoj ordinaciji dok mi je sve objašnjavao i pokazivao 33 priraslice koje sam imala od endometrioze. Kad mi je rekao da mi je slepo crevo bilo zagušeno endometriozom", rekla je.

"Imala sam i 'čokoladne' ciste na jajnicima", nastavila je. "Rekao je da je pravo čudo što sam uopšte uspela da iznesem trudnoću". Ta razgovor ju je, kaže, toliko pogodio da je "samo plakala i plakala".

"Sedeći tamo, osećala sam se viđenom. Kao da je podigao bol iz mog tela. Sada sam bez bolova već otprilike pet ili šest godina", rekla je Šumer u svom govoru. Glumici su u septembru 2021. godine uklonjeni materica i slepo crevo, odnosno urađene su joj histerektomija i apendektomija, u sklopu lečenja bolesti.

Šta je endometrioza?

Endometrioza je hronična bolest kod koje tkivo slično sluznici materice raste van materice, najčešće na jajnicima, jajovodima i tkivu koje oblaže karlicu. Može uzrokovati jake menstrualne bolove, hronični bol u karlici, bolne polne odnose, umor, probavne tegobe i probleme s plodnošću. Iako se ne može uvek potpuno izlečiti, simptomi se mogu ublažiti lekovima, hormonskom terapijom ili hirurškim zahvatima.

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