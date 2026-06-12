Američka glumica i komičarka Ejmi Šumer iskoristila je društvene mreže kako bi ponovo progovorila o endometriozi, bolnom stanju s kojim se i sama godinama borila. Šumer je podelila niz zabrinjavajućih činjenica o bolesti i istakla koliko su obolelima potrebni dodatna istraživanja, podrška i veće razumevanje javnosti, piše People.

"Bolest vam može oduzeti sve što volite"

Šumer je prošle nedelje na Instagramu objavila nekoliko poražavajućih podataka o ovom reproduktivnom stanju. "Od endometrioze boluje 10 odsto žena", navela je, dodajući kako se "na dijagnozu u proseku čeka od sedam do deset godina".

"Endometrioza može rasti na gotovo svakom organu u telu", napisala je. Objasnila je i da bolest "može stvoriti vlastite nervne završetke", što znači da može stvarati vlastite puteve bola.

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"Ove činjenice su poražavajuće, ali jasno pokazuju koliko ova zajednica zaslužuje vreme, novac i istraživanja", nastavila je. "Posebno je važno shvatiti koliko zaista morate biti snažni da biste živeli s nečim što vam u trenu može oduzeti sve što volite".

Godine života s nevidljivim bolom

Glumica je o svom iskustvu s endometriozom detaljnije govorila u maju prošle godine na 13. godišnjem balu američke Fondacije za endometriozu. Prisetila se kako je, pre nego što je dobila zvaničnu dijagnozu, "većinu dana u mesecu" živela s "bolom koji niko ne može videti".

Dijagnozu endometrioze i adenomioze, stanja kod kojeg tkivo slično sluznici materice urasta u mišićni zid materice, dobila je tek nakon rođenja sina Džina Dejvida 2019. godine. Sina ima s bivšim suprugom Krisom Fišerom. Lekar ju je tada uputio dr. Tameru Sekinu, osnivaču fondacije EndoFound.

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Šumer je opisala olakšanje koje je osetila nakon što je konačno saznala koliko je bolest bila uznapredovala. "Bilo je to jedinstveno iskustvo, prvi put imati dokaz. Sedeti u njegovoj ordinaciji dok mi je sve objašnjavao i pokazivao 33 priraslice koje sam imala od endometrioze. Kad mi je rekao da mi je slepo crevo bilo zagušeno endometriozom", rekla je.

"Imala sam i 'čokoladne' ciste na jajnicima", nastavila je. "Rekao je da je pravo čudo što sam uopšte uspela da iznesem trudnoću". Ta razgovor ju je, kaže, toliko pogodio da je "samo plakala i plakala".

"Sedeći tamo, osećala sam se viđenom. Kao da je podigao bol iz mog tela. Sada sam bez bolova već otprilike pet ili šest godina", rekla je Šumer u svom govoru. Glumici su u septembru 2021. godine uklonjeni materica i slepo crevo, odnosno urađene su joj histerektomija i apendektomija, u sklopu lečenja bolesti.

Šta je endometrioza?

Endometrioza je hronična bolest kod koje tkivo slično sluznici materice raste van materice, najčešće na jajnicima, jajovodima i tkivu koje oblaže karlicu. Može uzrokovati jake menstrualne bolove, hronični bol u karlici, bolne polne odnose, umor, probavne tegobe i probleme s plodnošću. Iako se ne može uvek potpuno izlečiti, simptomi se mogu ublažiti lekovima, hormonskom terapijom ili hirurškim zahvatima.

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