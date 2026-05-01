Šeril Kol je podelila novu fotografiju svog devetogodišnjeg sina, Bera, nakon putovanja u Dizni svet.

Pevačica (42), inače retko otkriva detalje svog privatnog života, ali je fanovima ipak pružila uvid u ovo putovanje, ističe Tyla.

Međutim, jedan detalj u objavi privukao je pažnju mnogih.

Napisala je u opisu objave: „Negde u uglovima sveta magija i dalje postoji. Ne znam šta me je toliko dugo sprečavalo da doživim čari @waltdisneyworld, ali potpuno sam se vratila svom unutrašnjem detetu poslednjih nekoliko nedelja. Kakvo predivno mesto.“

Ber je u objavi nosio duksericu, bio okrenut leđima kameri, dok su na drugoj fotografiji bili zajedno na jednoj vožnji u zabavnom parku.

Komentari

Fanovi su bili oduševljeni što vide koliko je Šerilin sin porastao, pa su čak i predvideli da će dečak uskoro biti viši od svoje majke.

„Mali Ber više nije mali“, napisao je jedan fan u komentarima.

Drugi je podelio: „Ber će uskoro biti viši od tebe, OMG.“

Treća osoba je napisala: „Ooo, tako mi je drago što si otišla tamo sa Berom i provela divno i prelepo vreme. Zaslužuješ to.“

Šerilina koleginica iz grupe ,,Girls Aloud", Nikol Roberts, napisala je: „Obožavam ovo.“

Kimberli Volš je takođe oduševljeno dodala: „Najbolje. Čista magija.“

Roditeljstvo

Šeril je 2017. godine dobila sina Bera sa Lijamom Pejnom. Nakon što je par objavio raskid 2018. godine, oboje su naglasili svoju posvećenost zajedničkom odgajanju svog sina.

U to vreme, objavili su saopštenje koje je glasilo: „I dalje imamo mnogo ljubavi jedno prema drugom kao porodica. Bear je naš svet i molimo vas da poštujete njegovu privatnost dok zajedno prolazimo kroz ovo.“

Tragedija

Lijam je tragično preminuo nakon pada sa balkona hotela u Argentini u oktobru 2024. godine. Imao je samo 31 godinu.

Šeril je nakon njegove smrti objavila oproštajnu poruku, opisujući njegovu smrt kao „razarajuću“.

U Instagram objavi uz crno-belu fotografiju Lijama i Bera, napisala je: „Dok pokušavam da se nosim sa ovim razarajućim događajem i da obradim sopstvenu tugu u ovom neizrecivo bolnom trenutku, želela bih da ljubazno podsetim sve da smo izgubili ljudsko biće.“

„Lijam nije bio samo pop zvezda i poznata ličnost, on je bio sin, brat, ujak, drag prijatelj i otac našem sedmogodišnjem sinu. Sin koji sada mora da se suoči sa stvarnošću da možda nikada više neće videti svog oca.

„Ono što me najviše uznemirava jeste to što će jednog dana Ber imati pristup užasnim izveštajima i medijskoj eksploataciji koju smo videli u protekla dva dana. Slama mi srce još više to što ga ne mogu zaštititi od toga u njegovoj budućnosti.

„Molim vas da razmislite kakvu svrhu imaju neki od tih izveštaja, osim da dodatno povrede sve nas koji smo ostali da sastavljamo delove života. Pre nego što ostavite komentare ili napravite video, zapitajte se da li biste želeli da ih vaše dete ili porodica čitaju.

„Molim vas da Lijamu date malo dostojanstva koje mu je ostalo nakon smrti, da konačno počiva u miru.

„Hvala, Šeril.“

