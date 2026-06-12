Brazilska manekenka Adrijana Lima danas slavi 45. rođendan. Jedna od najpoznatijih svetskih lepotica godinama je punila naslovne strane zbog uspešne karijere i brojnih revija, ali pažnju javnosti privukao je i njen ljubavni život.

Kada je na zabavi u Los Anđelesu 2006. upoznala srpskog košarkaša Marka Jarića, među njima je odmah "kliknulo". Njihova romansa počela je nedugo nakon tog susreta. Marko je verio Adrijanu 2008., na njen 27. rođendan, a venčali su se u tajnosti na Dan zaljubljenih iduće godine.

Tokom braka su dobili dve ćerke, Valentinu (16) i Sijenu (13), a onda se 2014. saznalo da se par rastaje. Zvanično su okončali brak dve godine kasnije, ali su ostali u dobrim odnosima zbog dece. Adrijana je bliska i s Markovom porodicom, posebno s njegovom mamom Leposavom Jarić.

Njihov odnos bazira se na međusobnom poštovanju, iskrenosti i ljubavi, a Adrijana je to jednom prilikom i javno pokazala na svom Instagram profilu. Bivšoj svekrvi, koju Adrijana i njena deca od milja zovu "Žiža", posvetila je emotivnu poruku.

"Čast mi je što si baka mojoj deci. Žižo, mi te volimo", napisala je Lima. Zahvalila joj se što je uvek tu za nju i svoje unuke i tako pokazala da njihova ljubav nije prestala ni nakon što se razvela od njenog sina Marka.

Srpski mediji pišu i da Leposava često ode u Ameriku i druži se s unukama, a Adrijana je dočeka raširenih ruku. Inače, Adrijana je u avgustu 2022. rodila treće dete, sina Sijana, kojeg je dobila s filmskim producentom Andreom Lemersom, za kog se udala 2024.

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