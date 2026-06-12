Kada je Elizabet Harli na društvenim mrežama objavila fotografiju u bikiniju povodom svog 61. rođendana, mnogi su prvo primetili njenu besprekornu figuru. Ipak, mnogo više pažnje od izgleda privukla je poruka koju je podelila uz fotografiju.

„Nekada sam se plašila da će život s godinama postajati manje uzbudljiv i da ću se zasititi svega. Danas mogu da kažem da ništa nije dalje od istine. Obožavam svoj život“, napisala je glumica.

Njene reči izazvale su brojne reakcije žena koje su u komentarima priznale da ih je strah od starenja pratio godinama.

Starenje nije kraj, već novo poglavlje

U svetu u kojem se ženama često poručuje da su njihove najbolje godine vezane za mladost, Elizabet Harli već dugo zastupa potpuno drugačiji stav. Više puta je isticala da se danas oseća samouverenije nego u dvadesetim ili tridesetim godinama.

Ne zato što smatra da je savršena, već zato što je naučila da prihvati sebe onakvu kakva jeste. Upravo taj stav jedan je od razloga zbog kojih i dalje važi za jednu od najpoželjnijih i najcenjenijih žena svoje generacije.

Ljubav pronašla i posle pedesete

Protekla godina za Elizabet je bila puna promena. Već neko vreme uživa u vezi sa muzičarem Bilijem Rejom Sajrusom, sa kojim vreme provodi između njegovog imanja u Tenesiju i svog doma na engleskom selu.

Njihova veza iznenadila je mnoge, ali glumica je više puta naglasila da je upravo jednostavnost njihovog zajedničkog života ono što je čini srećnom. Zajedno uživaju u prirodi, posmatranju ptica, večerima pored vatre i miru daleko od holivudske vreve.

Poseban trenutak povodom njenog rođendana bio je i komentar sina Demijana, koji joj je ispod objave ostavio kratku, ali emotivnu poruku:

„Bože, koliko te volim.“

Elizabet često ističe da su joj porodica i bliski prijatelji najveće bogatstvo.

„Osećam se neverovatno blagosloveno. Oko sebe imam porodicu i prijatelje koji moj život svakog dana čine lepšim“, poručila je glumica.