Početak maja donosi jedan od najsnažnijih astroloških trenutaka u godini – pun Mesec u znaku Škorpije, koji pada 1. maja. U narodu poznat kao „Cvetni Mesec“, ovaj lunarni ciklus simbolizuje vrhunac rasta, ali i trenutak kada sve što je dugo tinjalo izlazi na videlo.

Ovo nije običan pun Mesec. Njegova energija nosi snažan naboj promena, dubokih emocija i unutrašnjih lomova koji vode ka potpunoj transformaciji. Ono što ste mesecima gurali pod tepih sada dolazi na red – bez odlaganja i bez izgovora.

Period suočavanja i ličnih istina

Maj započinje energijom koja ne trpi površnost. Sve što je nestabilno, neiskreno ili potisnuto sada se razotkriva. Ovo je vreme kada se jasno vidi šta ima budućnost, a šta mora da ostane iza vas.

Pun Mesec u Škorpiji tera na iskrenost – pre svega prema sebi. Nema više bežanja od emocija, niti ignorisanja problema. Sve što je bilo skriveno, sada izlazi na površinu i traži razrešenje.

Istovremeno, kraj meseca donosi još jedan pun Mesec, što znači da će proces koji sada počinje dobiti svoju završnicu i konačan epilog.

Emocije na maksimumu

Ovaj period donosi pojačanu osetljivost i intenzivne reakcije. Mnogi će imati osećaj da su „na ivici“, ali upravo u tome leži poenta – da se sve nagomilano konačno ispusti.

Intuicija će biti izraženija nego inače. Bićete u stanju da „pročitate“ ljude i situacije bez mnogo reči. Ono što ste ranije sumnjali sada postaje kristalno jasno.

Stare rane mogu ponovo zaboleti, ali ne da bi vas slomile – već da biste ih konačno zatvorili.

Transformacija koja se ne može izbeći

Škorpija je znak dubine, istine i transformacije. Kada se pun Mesec nađe u ovom znaku, promene nisu blage – one su korenite.

Ovo je trenutak kada se prekidaju odnosi koji nemaju budućnost, menjaju pravci u životu i donose odluke koje dugo čekaju.

Nakon ovog perioda, mnogi više neće biti isti – ali upravo u tome leži njegova snaga.

Ko će najviše osetiti ovaj uticaj?

Najintenzivnije promene osetiće Škorpije i Bikovi.

Škorpije ulaze u fazu lične transformacije. Emocije, odnosi i unutrašnji svet biće pod lupom. Sve što nije stabilno moraće da se menja.

Bikovi, kao suprotni znak, suočavaju se sa pitanjem vrednosti – šta im zaista znači sigurnost, novac, ljubav i stabilnost. Mnogi će doneti važne odluke koje menjaju njihov put.

Takođe, ovaj talas promena osetiće i Lavovi i Vodolije, koji će biti pod pritiskom da usklade svoje želje sa realnošću i dugoročnim ciljevima.

Ni jedan znak neće ostati netaknut

Iako su određeni znaci pod jačim uticajem, ovaj pun Mesec deluje na sve. Svako će u nekoj oblasti života osetiti potrebu za promenom, presekom ili novim početkom.

Gde će se to tačno odigrati – zavisi od vaše lične karte, ali jedno je sigurno:

ono što sada započne – više se ne može ignorisati.