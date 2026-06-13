Zaboravite na romantične bajke. Prvi susret sa realnošću ume da zaboli, jer osoba koja ima izraženu potrebu za divljenjem često visoko „naplaćuje“ tuđe iluzije. Kada u vaš život uđe muškarac Lav, u početku sve može delovati kao filmska priča, ali taj utisak obično bledi čim prođe faza početne očaranosti.

U takvom odnosu partnerka mu često nije ravnopravan saputnik, već neko ko mu vraća sliku sopstvene važnosti. Emocije druge strane mogu postati nešto što on koristi kao potvrdu svog ega i osećaja dominacije u vezi.

Zašto se Lav često doživljava kao izrazito egocentričan znak?

Lav je znak koji snažno teži pažnji i potvrdi iz okoline. U odnosima mu je važnije da bude primećen i cenjen nego da gradi uzajamnu, duboku bliskost. Kada izostane stalno odobravanje i divljenje, može da izgubi interesovanje ili motivaciju za odnos.

Iza samouverenog nastupa ponekad se može kriti nesigurnost koju prikriva naglašenim ponosom i potrebom da kontroliše utisak koji ostavlja. To može dovesti do komunikacije u kojoj je fokus više na njegovim potrebama nego na ravnoteži i razmeni između partnera.

Romantični gestovi koji na početku deluju impresivno

Na početku odnosa, njegovo ponašanje može izgledati veoma velikodušno i upečatljivo, što često ostavlja jak utisak na okolinu. Međutim, takvi gestovi ne moraju uvek biti izraz dubokog razumevanja partnerke, već ponekad i način da potvrdi sopstvenu sliku o sebi i prikaže se u najboljem svetlu.

U nekim odnosima može delovati da je fokus uglavnom na njemu samom. Tada se dešava da lični problemi, karijera i emocije druge strane ostaju u drugom planu. Kada se to otvoreno spomene, umesto razumevanja može doći do preusmeravanja razgovora ili do toga da se situacija prikaže iz njegove perspektive kao da je on taj koji je povređen.

Život u senci

U takvom obrascu odnosa često se stiče utisak da je zadatak partnerke da stalno doprinosi njegovom osećaju vrednosti. Razgovori se mogu često vrteti oko njega i njegovih potreba, dok se teme koje se tiču druge strane lakše zanemaruju. Čak i u trenucima kada je nekome teško, fokus se može brzo prebaciti na njegove frustracije ili probleme.

Ponekad se može javiti i napetost kada druga strana postiže uspeh, jer se to doživljava kao narušavanje ravnoteže u kojoj je on u centru pažnje. U takvim situacijama može doći do umanjivanja tuđih postignuća, što dodatno stvara osećaj neravnoteže i iscrpljenosti u odnosu.

Da li se takav obrazac ponašanja može promeniti?

Promena je moguća samo ako osoba prepozna i prihvati svoje obrasce ponašanja i spremna je da radi na njima. To, međutim, nije jednostavno i ne dešava se uvek. Ako se odnos stalno zasniva na jednoj strani koja daje, a drugoj koja očekuje potvrdu, dugoročno može postati emocionalno iscrpljujuć.

U takvim situacijama važno je razmisliti o sopstvenim granicama i tome koliko prostora postoji za ravnotežu, uzajamno poštovanje i obostranu pažnju.

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