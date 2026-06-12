Luk Brajan „pecka“ svog dobrog prijatelja Blejka Šeltona.

Kantri pevač se u četvrtak, 11. juna pojavio u epizodi video serijala ,,Are Ya’ll Okay?", i dao šaljiv odgovor kada su ga pitali ,,u šta se kune", prenosi People.

„Ja sam zgodniji od Blejka Šeltona“, rekao je Brajan (49).

„Trebao sam da osvojim titulu najse**epilnijeg muškarca po izboru magazina 'People'“, nastavio je. „To garantujem.“

Brajan i Šelton imaju dugu istoriju prijateljskog rivalstva.

Pesma

Brajan je u martu podelio šaljiv video na Instagramu u kojem objašnjava tekst svoje pesme „Word on the Street“ — i usput se našalio na račun kolege.

Brajan, koji bi trebalo da objavi svoj deveti studijski album Signs 18. septembra, je u videu objasnio da stih „BS-free“ znači „bez Blejka Šeltona“ (eng. ,,Blake Shelton-free").

Šala

Pevač je mesec dana ranije prozvao fana koji je na njegovom koncertu nosio majicu Luka Brajana.

„Dolaziš na moj koncert sa Lukom Brajanom… s**nje“, rekao je uz osmeh u TikTok videu. „Šta nije u redu s tobom? Taj lik je idiot.“

Motivacija

Voditelj je tokom intervjua za ,,CMT" u oktobru prošle godine rekao Brajanu da i dalje vodi u broju hitova koji su dospeli na prvo mesto u odnosu na Šeltona — a Brajan je rekao da ga to motiviše.

„To je jedini razlog zbog kojeg sam još uvek u kantri muzici — da ostanem ispred“, našalio se Brajan. „Mislio sam da se povlači — a on se vratio i izdaje pesme. Nije to bio dogovor koji smo imali.“

Brajan je tada imao 32 kantri hita koji su dostigli prvo mesto, dok je Šelton imao 30.

Titula

Šelton je 2017. godine proglašen za „Najse**epilnijeg muškarca“ po izboru magazina ,,People" . Pet godina kasnije, Brajan je fotošopovao sebe na naslovnu stranu tog izdanja.

„Ne sumnjaj u mene @katyperry, @people me voli i ja sam omiljeni kantri sudija! Ne budi ljubomoran @blakeshelton“, napisao je Brajan tada na platformi Iks. Šelton je odgovorio u šaljivom tonu: „Bože prijatelju, nadam se da će ti to uspeti!!!!!“

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