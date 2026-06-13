Sunce, morska so i visoke temperature mogu ostaviti ozbiljne posledice na kosu ako se ona ne neguje na pravilan način.

Stručnjaci za negu kose upozoravaju na najčešće greške koje mnogi prave tokom letovanja, a koje mogu dovesti do isušivanja, lomljenja i gubitka sjaja vlasi.

Prema njihovim rečima, postoje dve navike koje posebno štete kosi tokom boravka na moru.

Jedna od njih je korišćenje maslinovog ulja kao zaštite od sunca. Iako je uvreženo mišljenje da ono neguje kosu tokom sunčanja, stručnjaci ističu da maslinovo ulje ne pruža zaštitu od UVA i UVB zračenja.

Naprotiv, može doprineti dodatnom isušivanju vlasi. Zbog toga stručnjaci preporučuju upotrebu preparata koji su namenjeni zaštiti kose od sunčevih zraka.

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Druga česta greška je nepranje kose nakon kupanja u moru.

Mnogi ostavljaju so u kosi jer joj daje prirodan volumen i talase, ali stručnjaci upozoravaju da morska so, ako se duže zadrži na vlasima, može izazvati isušivanje i oštećenje kose.

Stručnjaci savetuju da, čak i kada kosa nakon kupanja u moru izgleda lepo, treba je uveče oprati i ukloniti ostatke soli.

Kako pravilno negovati kosu tokom letovanja

  1. Korišćenje blagog šampona bez sulfata
  2. Redovna primena hidratantnih maski i pakovanja za kosu
  3. Upotreba preparata sa UVA i UVB zaštitom
  4. Nošenje šešira, marame ili kačketa tokom izlaganja suncu
  5. Nanošenje eliksira ili preparata za zaštitu krajeva kose

Uz nekoliko jednostavnih koraka moguće je sačuvati mekoću, sjaj i zdrav izgled kose čak i nakon dugih dana provedenih na plaži.

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