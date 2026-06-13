Sunce, morska so i visoke temperature mogu ostaviti ozbiljne posledice na kosu ako se ona ne neguje na pravilan način.

Stručnjaci za negu kose upozoravaju na najčešće greške koje mnogi prave tokom letovanja, a koje mogu dovesti do isušivanja, lomljenja i gubitka sjaja vlasi.

Prema njihovim rečima, postoje dve navike koje posebno štete kosi tokom boravka na moru.

Jedna od njih je korišćenje maslinovog ulja kao zaštite od sunca. Iako je uvreženo mišljenje da ono neguje kosu tokom sunčanja, stručnjaci ističu da maslinovo ulje ne pruža zaštitu od UVA i UVB zračenja.

Naprotiv, može doprineti dodatnom isušivanju vlasi. Zbog toga stručnjaci preporučuju upotrebu preparata koji su namenjeni zaštiti kose od sunčevih zraka.