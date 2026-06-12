Mili Bobi Braun je govorila o svojim nadama i željama da dobije još jedno dete, koje bi ovog puta sama iznela, nakon što je usvojila svoje prvo dete.

Braunova (22) je prošle godine otkrila da su ona i njen suprug Džejk Bon Džovi (24) u avgustu usvojili dete, prenosi Tyla.

Od tada su veći deo svog roditeljskog života držali privatnim, ali Braunova je sada rekla da se „nada“ da će u budućnosti moći da iznese trudnoću.

Ona je tokom gostovanja u podkastu ,,Not Gonna Lie with Kylie Kelce" u četvrtak, 11. juna, govorila o odluci para da krenu putem usvajanja.

„Uvek, uvek sam želela da usvojim“, podelila je ona, dodajući da je to bila njena želja još od malena.

„To je uvek bio deo mojih dečjih snova. Svaki put kada sam bila kod kuće i imala, znate, 5 ili 6 godina, moji roditelji bi rekli: ‘Igrala si se svojim lutkama za bebe.’ Sve su bile usvojene“, dodala je ona.

„Nikada nijednu nisam imala biološku. I nikada se nisam pretvarala da sam trudna“, prisetila se zvezda.

Želi da rodi dete

Naglasila je: „To nije zato što to ne želim.“

Zvezda je zatim govorila o svojim budućim planovima: „Nadam se da će jednog dana to biti deo moje budućnosti.“

Dodala je: „Usvajanje je ljubav, usvajanje je večno.“

Karijera

Braunova je takođe rekla da je prvobitno planirala da postane socijalna radnica, da je studirala socijalni rad pre nego što je prešla na veterinarsku negu: „Svidela mi se ideja usvajanja na mojim kursevima socijalnog rada… toliko je značajno i važno.“

„A onda sam takođe učila o tome, razgovarajući i čitajući mnogo o tome šta znači biti biološka majka i kakvo je to putovanje. Tako da smo moj suprug i ja posvetili mnogo vremena da razmislimo kako ta priča i to putovanje izgledaju. I onda smo krenuli tim putem.“

Ime ćerke

Fanovi su nedavno pokušali da pogode kako se zove njena ćerka, nakon što je par sve detalje držao u tajnosti, ali su pažljivi posmatrači primetili ogrlicu sa imenom koju je glumica nosila.

To je došlo nakon što su fanovi uočili da njena maska za telefon takođe ima inicijale „RWB“.

Mnogi veruju da je dete dobilo ime po njenoj pokojnoj baki, Rut.

„Na ogrlici piše Rut! Ime bebe??!!“ napisao je jedan fan, dok je drugi dodao: „Mislim da je to ime njene bake, ali je možda i beba dobila ime po njoj.“

Treći je pretpostavio: „Rut je ime njene bake; beba se zove Ru, što je veoma slično, verovatno u čast bake.“

Majčinstvo

Braunova je takođe nedavno podelila još jedan uvid u majčinstvo u novom videu.

„Moj život se promenio na mnogo načina, odgajanje ćerke je velika odgovornost“, objasnila je.

„Samo pokušavam da naučim što više mogu i da to prenesem u njen život, tako da ona ne zna ništa osim da žene podržavaju žene, da žene uspevaju, ostvaruju svoje snove i žive u svetu i grade svet za nju.“

Bonus video: