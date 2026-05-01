U našem društvu postoji tiha, ali uporna ideja da žena ima rok trajanja. Nije to nigde napisano, ali se oseća – u pogledima, komentarima, oglasima za posao, pa čak i u savetima koji dolaze „iz dobre namere“. Kao da se od žene očekuje da do određene godine zaokruži sve: karijeru, brak, porodicu, izgled. Ako to ne uradi – kasni. Ako uradi – opet nije dovoljno.

A onda dođe ta famozna granica – 35, pa 40. I kao da se nešto menja. Ne naglo, ne glasno, ali dovoljno jasno da primetiš.

Odjednom si „starija koleginica“, iako se ne osećaš tako. Na razgovorima za posao više nisi „perspektivna“, već „previše iskusna“. U reklamama i medijima tvoje lice sve ređe postoji, osim ako ne promoviše kreme protiv bora. Na ulici, u kafiću, u svakodnevnim situacijama – kao da te svet malo manje primećuje.

To je ejdžizam. I najčešće pogađa žene.

Dok muškarci „sazrevaju“, „dobijaju na harizmi“ i „stare kao vino“, žene se prebrzo svrstavaju u kategorije koje zvuče kao presuda: prestara, zrela, potrošena. Kao da se vrednost meri godinama, a ne iskustvom, znanjem i karakterom.

I onda počinje tiho povlačenje.

Ne oblači to. Nije za tvoje godine.

Ne izlazi tamo. Nije primereno.

Ne ponašaj se tako. Šta će reći ljudi?

Polako, ali sigurno, prostor se sužava. Garderoba, izbori, sloboda, glas. Kao da žena treba da se „smanji“, da zauzima manje mesta, da ne smeta, da ne podseća druge da vreme prolazi.

Ali evo gde ta priča puca.

Jer žene posle 40 ne nestaju. One se – menjaju.

To su žene koje su prošle mnogo toga. Koje su volele i gubile, padale i ustajale, verovale pa se razočarale, ali opet nastavile dalje. To su žene koje su naučile da prepoznaju laž, da osete energiju, da ne gube vreme na površne priče i prazne odnose.

One više ne jure. One biraju.

Ne pristaju na mrvice pažnje, jer znaju koliko vrede. Ne ulaze u odnose koji ih troše, jer su već bile tamo. Ne dokazuju se, jer nemaju kome šta da dokazuju.

I najvažnije – prestale su da traže potvrdu spolja.

Lepota koju nose nije savršena, ali je stvarna. To nije lice bez bora, već lice koje zna da se smeje. To nije telo bez „mana“, već telo koje je živelo, nosilo, izdržalo.

One su svesne sebe.

Znaju da su privlačne. Znaju da su poželjne. Znaju da su jake.

I to je ono što najviše smeta starim pravilima.

Jer žena koja zna ko je – ne može da se uklopi u kalup.

Zato društvo pokušava da je utiša. Da je vrati u okvir. Da joj kaže da je „prekasno“.

Ali istina je suprotna.

Za mnoge žene, život zapravo počinje tek posle 40.

Tada više nema potrebe za maskama. Nema glume. Nema potrebe da budeš ono što nisi da bi bila prihvaćena. Tada dolazi sloboda – ona prava, unutrašnja.

Sloboda da kažeš „ne“ bez griže savesti.

Sloboda da odeš kad ti nešto ne prija.

Sloboda da voliš kako želiš i koga želiš.

Sloboda da živiš po sopstvenim pravilima.

To nisu „nevidljive žene“.

To su žene koje su prestale da traže reflektore – jer im više nisu potrebni.

One žive. Punim plućima. Nekad glasno, nekad tiho. Nekad snažno, nekad nežno. Ali uvek – svoje.

Zato pravo pitanje nije da li postoji život posle 35.

Pravo pitanje je:

zašto smo toliko dugo verovali da žena ima rok trajanja?

Jer istina je jednostavna –

žena ne nestaje sa godinama.

Ona tek tada postaje ono što zaista jeste.