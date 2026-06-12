Pametni telefoni mogli bi da utiču na stopu rađanja dece.

Novo istraživanje koje su sproveli ekonomisti Kejtlin K. Majers i Ezekijel Huper sa koledža ,,Middlebury College" i koje je u junu 2026. godine objavio National Bureau of Economic Research iznelo je teoriju da se „nagli pad“ nataliteta u Sjedinjenim Američkim Državama u velikoj meri može pripisati pojavi pametnog telefona.

Rad pretpostavlja da uvođenje pametnog telefona objašnjava između 33 i 52 odsto pada stope fertiliteta među ženama starosti od 15 do 44 godine u SAD.

Majersova i Huper analizirali su korisnike pametnih telefona u periodu od 2007. do 2011. godine.

„Posmatrani zajedno, ovi efekti po generacijama ukazuju na to da je širenje pametnih telefon dodatno produbilo pad broja rođenih među ženama mlađim od 30 godina, dok je istovremeno usporilo rast broja rođenih među starijim ženama“, navodi se u radu.

Početak pada

Istraživanje se nadovezuje na podatke koje je u aprilu 2026. godine objavio CDC, a koji sugerišu da bi pad nataliteta mogao biti povezan sa nastankom i širenjem pametnih telefona.

Iako se tačan datum nastanka pametnih telefona često osporava, telefon je predstavljen u januaru 2007. godine.

Stopa nataliteta počela je da opada 2007. godine, a od 2007. do 2025. stopa rađanja među ženama uzrasta od 15 do 44 godine smanjena je za 23 odsto. Prema podacima ,,CDC"-a, u odnosu na 2024. godinu zabeležen je pad od 1 odsto, a tokom 2025. rođeno je oko 53 dece na svakih 1.000 žena starosti od 15 do 44 godine.

Istraživanje

Najnovije istraživanje tvrdi da je uvođenje pametnih telefona dovelo do smanjenja broja interakcija uživo, da su ljudi imali manje se**ualnih odnosa i da je podstaklo porast korišćenja pornografije.

Majersova je rekla za CBS News da se pad nataliteta ne može u potpunosti pripisati pametnom telefonu, ali da je „to zaista važan faktor koji treba uzeti u obzir“.

„U ovom relativno kratkom vremenskom periodu, to bi moglo da objasni otprilike trećinu do polovinu pada“, rekla je ona. „To znači da oko polovine do dve trećine i dalje ostaje neobjašnjeno.“

Finansije

Takođe se veruje da bi pad nataliteta mogao biti povezan sa finansijskim opterećenjem koje donosi podizanje dece, prema podacima iz izveštaja Credit Karma. Među pripadnicima generacije Z i milenijalcima, 61 odsto ispitanika navelo je da finansije utiču na njihovu odluku da razmotre, ograniče ili odlože roditeljstvo.

Pored toga, na stopu fertiliteta utiče i odluka žena da imaju decu kasnije u životu. Studija iz juna 2025. godine pod nazivom Trends in Mean Age of Mothers in the United States, 2016 to 2023 pokazala je da je broj žena koje prvi put postaju majke između 30. i 34. godine porastao za 12,6 odsto, dok je među ženama starijim od 35 godina zabeležen porast od 25 odsto.

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