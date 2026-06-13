Princeza bob frizura definitivno je jedan od onih večnih stilova koji nikada ne izlazi iz mode. Ovog leta, ona je ponovo na vrhu lestvice trendova u svetu kose, i to s dobrim razlogom.

Nikola Vud, stručnjakinja za kosu i osnivačica Hair Made Easi, ističe da je princeza bob frizura savršen izbor za one koji žele promenu i osveženje svog stila. "To je kratki kroj koji se nalazi iznad ramena, ali odmah ispod ušiju", objašnjava Vud. "Ovaj stil je sjajan za letnje vrućine i daje vam sveži, svetliji izgled."

Ovogodišnji povratak boba ima svoje korene u 90-ima, kad su kratke, sjajne, tupe bob frizure bile izuzetno popularne. "Ove godine smo svedoci povratka kratkih rezova, a princeza bob je na čelu trenda", napominje Vud.

Kada je reč o teksturi kose, princeza bob funkcioniše sa svim tipovima kose. "Tanja kosa sjajno će izgledati s jednom dužinom bob frizure, dok će onima s gušćom kosom možda trebati dodatni slojeve kako bi umanjili težinu", savetuje Vud. "Nevidljivi slojevi su popularan izbor s ovim stilom, posebno za one s gustom kosom."

Ukratko, princeza bob je definitivno frizura koju vjedi isprobati ovog leta. Ne samo da je moderna i šik, već je i praktična opcija koja se lako prilagođava različitim tipovima lica i tekstura kose. A s obzirom na podršku koju dobija od A-liste zvezda poput Ele Fening, Điđi Hadid i princeze Marije-Olimpije od Grčke i Danske, možete biti sigurni da je princeza bob frizura koja će vam doneti besprekoran izgled ovog leta.

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