Paris Hilton pokazala je svoju raskošnu vilu na TikToku, ali pažnju je ukrala njena minijaturna verzija - luksuzna kuća za pse. U viralnom videu Hilton vodi Feniksa Barona (3) i ćerku London Merilin (2) u obilazak pseće palate. Čim su se približili, mala London je uzbuđeno povikala.

​- Gle pseću vilu! Pseća vila! - rekla je.

Nakon ulaska, deca su odmah krenula istraživati, penjući se spiralnim stepenicama na gornji sprat pored ružičastih psećih kreveta. Feniks je unutra otkrio čak i mali košarkaški obruč i odmah prisvojio prostor.

​- Ovo je i moja kuća - odlučno je izjavio.

Paris je zatim uočila i dečiji DJ set, našalivši se sa sinom: "Oh, vau, je li to tvoj DJ set?". U međuvremenu, London je pokazala nestašnu stranu pokušavajući se popeti kroz prozor na balkon, no majka ju je zaustavila pitanjem.

​- Kuda ideš, gospođice? Bežiš napolje?

​- To je naša kuća - odgovorila joj je kći.

Tad je Paris otkrila iznenađujući detalj. Iako je građevina poznata kao "pseća vila", prvobitno je bila namenjena upravo njenoj deci, i to pre nego što su se rodila.

- To i jeste vaša kuća. Znate, izgradila sam ovo za vas pre nego što ste se rodili. Već sam tada pričala o vama jer sam i ja imala kućicu za lutke kad sam bila mala, ali moji psići su bili moje prve bebe i zato se zove "Pseća vila" - objasnila je Hilton.

Kad je pitala decu sele li se zaista unutra, Feniks je bez oklevanja potvrdio.

​- Da, selim se ovamo - rekao je, nakon čega je počeo mahati s balkona.

- Čini se da se Feniks seli u pseću vilu - napisala je Hilton u opisu objave.

Reč je o minijaturnoj palati koja je zapravo verna replika njene vlastite vile na Beverli Hilsu. Smeštena u dvorištu ogromnog imanja, ova dvospratnica za pse prostire se na gotovo 28 kvadratnih metara i procenjena je na neverovatnih 325.000 dolara. Spolja izgleda poput mediteranske vile sa zidovima boje belokosti, krovom od terakota crepa, bakrenim olucima i vlastitim balkonom s ogradom od kovanog gvožđa.

Uređeni travnjak dodatno je obezbeđen gvožđanom ogradom, a fasadu krase crni lampioni. Interijer je, očekivano, uređen u prepoznatljivom stilu Paris Hilton. Zidovi su ofarbani u jarku ružičastu boju, dok crni detalji, poput plafonskih lajsni i raskošnog kristalnog lustera, daju dozu luksuza.

Elegantno crno stepenište vodi na gornji sprat. Interijer je osmislila dizajnerka Faje Resnik, koja ga je opremila dizajnerskim nameštajem s potpisom Filipe Starka. Prostor je ispunjen minijaturnim kaučima, jastucima i igračkama s potpisom "Jimmy Chew" ili "Pawda". Kako bi psima bila osigurana potpuna udobnost, kućica je opremljena klima-uređajem i grejanjem.

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