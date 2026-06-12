Glumac Dejvid Harbor, zvezda serije "Stranger Things", reagovao je na album bivše supruge Lili Alen, "West End Girl", u kojem ga je ona optužila za prevaru.

"Bilo je čudno", rekao je u intervjuu za Variety, pa dodao: "Verujem da je privilegija svakog umetnika koristiti svoje iskustvo za stvaranje umetnosti i zato je poštujem zbog toga."

Direktno se osvrnuo na optužbe da je prevario svoju bivšu suprugu, s kojom je u braku bio četiri godine. "Priče su složene. I zato kažem da poštujem njeno stvaranje umetnosti kako bi prikazala svoje iskustvo. To nije bilo moje iskustvo", rekao je, dodavši da je njegova sposobnost "transformacije života u umetnost" bila kroz glumu.

"Ne mogu baš puno više reći. To je moj privatni život. Uprkos činjenici da mi mnogi ljudi ne dopuštaju privatni život – ja ga cenim. Takođe cenim živote s kojima privatno komuniciram. Jednostavno neću govoriti o tome", naglasio je slavni glumac.

Bivši par je raskinuo 2025. godine, a javnost je za to saznala u februaru 2026. Nekoliko meseci kasnije, Alen je objavila novi album u kojem je aludirala na propast njihovog braka.

U pesmi "Dallas Major" implicirala je da je njen bivši suprug bio "zavisnik od se*sa" te je pevušila o tome da je u "otvorenoj vezi". Druge pesme aludirale su na njegov "dvostruki život", a na singlu "4chan Stan" tvrdila je da je pronašla račun za torbicu koju je navodno kupio ljubavnici.

Prethodno su izvori tvrdili i da je Harbor koristio aplikaciju za upoznavanje slavnih osoba, Rayu, kao i da je imao aferu sa svojom koleginicom. Navodno je barem tri godine imao romantičan odnos s kostimografkinjom. "Dejvid je prevario Lili. Upoznali su se na filmu na kojem su radili zajedno. Nisu skrivali svoju vezu", rekao je jedan od izvora koji je svedočio navodnoj aferi.

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