Kejt Midlton, princeza od Velsa, bila je prvi član britanske kraljevske porodice koji je potpuno prekinuo sve odnose sa osramoćenim princom Endruom. Kako se navodi u novoj biografiji, buduća kraljica je još pre njegovog hapšenja odlučila da ne želi nikakav kontakt sa njim. Navodno mu nije dozvoljavala da prisustvuje pojedinim događajima, pa čak ni da na božićna okupljanja ulazi na glavna vrata.

Podsetimo, nakon niza skandala povezanih sa Džefrijem Epstinom, koji su kulminirali Endruovim hapšenjem u februaru, u javnost su dospeli novi detalji o podelama unutar kraljevske porodice. Kraljevski biograf Kristofer Andersen izjavio je za Page Six da je Kejt zauzela veoma čvrst stav i potpuno se distancirala od njega.

Kejt je, kako tvrdi biograf, od samog početka bila svesna ozbiljnosti skandala koji su pratili princa Endrua zbog njegovih veza sa Džefrijem Epstinom, ali i optužbi koje je iznela Virdžinija Đufre.

Uticala i na kralja Čarlsa

„Kejt gleda u budućnost. Ona zna da je supruga budućeg kralja, ali i majka budućeg monarha, princa Džordža“, objasnio je Andersen i dodao da joj je prioritet zaštita ugleda monarhije od bilo kakvih negativnih veza i kontroverzi.

Prema navodima iz biografije, upravo je njen odlučan stav, uz podršku princa Vilijama, imao veliki uticaj na kralja Čarlsa, koji je prošle godine Endruu oduzeo preostale kraljevske privilegije i titule.

Inače, princ Endru je u februaru ove godine uhapšen na svoj 66. rođendan zbog sumnje na zloupotrebu položaja, čime je postao prvi član britanske kraljevske porodice koji je priveden u modernoj istoriji.