Sve više slavnih ličnosti otvoreno govori o svojim neobičnim higijenskim navikama, a neka priznanja izazvala su pravu buru na društvenim mrežama. Dok jedni smatraju da je svakodnevno tuširanje neophodno, drugi tvrde da je to – potpuno precenjeno.

Neki od najpoznatijih holivudskih glumaca i glumica, poput Kameron Dijaz i Bred Pit, priznali su da ne pridaju veliku pažnju svakodnevnom kupanju. Njihove izjave šokirale su deo javnosti, dok su drugi pokušali da razumeju njihove razloge.

Na društvenim mrežama ubrzo je pokrenuta rasprava – jedni su kritikovali „trend nepranja“, dok su drugi isticali da svako ima pravo na sopstvene navike. U nastavku su neke od najpoznatijih ličnosti koje su priznale da ne praktikuju svakodnevno tuširanje.

Ešton Kučer i Mila Kunis

Ovaj poznati par pre nekoliko godina iznenadio je javnost kada je otkrio da se ne tuširaju svaki dan. Istu filozofiju primenjuju i na svoju decu, koju kupaju samo kada je to zaista potrebno.

„Ako vidite da su prljavi – okupajte ih. Ako nisu, nema potrebe“, poručio je Kučer.

Mila Kunis je objasnila da takav stav potiče iz njenog detinjstva u Ukrajini, gde često nije bilo tople vode. Danas, kako kaže, ne vidi razlog da tu rutinu menja.

Kameron Dijaz

Od kada je postala majka, glumica je potpuno promenila prioritete. Više se ne opterećuje izgledom, a priznala je i da se ne tušira redovno.

„Izgled mi je poslednja stvar na pameti. Živim opušteno i ne opterećujem se time“, rekla je.

Dodala je i da već više od 20 godina ne koristi dezodorans, jer smatra da prirodan miris tela ne treba skrivati.

Bred Pit

Iako važi za jednog od najpoželjnijih muškaraca na svetu, Bred Pit ima prilično neobičnu rutinu – umesto tuširanja često koristi vlažne maramice.

Kako se navodi, to mu je praktično rešenje tokom snimanja, kada provodi sate na setu i nema vremena za klasično kupanje.

Džulija Roberts

Poznata glumica takođe ne krije da ne voli često da koristi sapun. Više voli prirodan miris tela i smatra da preterano tuširanje nije potrebno.

Jednom je čak priznala da nikada nije volela dezodoranse, a njen suprug Danijel Moder deli sličan stav – između ostalog i zbog štednje vode.