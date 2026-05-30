Porodični odnosi Breda Pita i njegove dece iz braka sa Anđelinom Džoli ponovo su u centru pažnje nakon što je najstariji sin Medoks Džoli Pit podneo zahtev za zvanično uklanjanje prezimena Pit iz svog imena.

Prema pisanju stranih medija, 24-godišnji Medoks, kog je Džoli usvojila iz Kambodže nakon snimanja filma "Tomb Raider", zatražio je da njegovo ime ubuduće glasi Medoks Čivan Džoli, a kao razlog naveo je lične razloge. Time je postao još jedno od dece slavnog bivšeg para koje se distanciralo od očevog prezimena.

Medoks je prezime Pit počeo neformalno izostavljati još ranije. U februaru ove godine u odjavnoj špici filma "Couture", koji je producirala Džoli, bio je naveden samo kao Medoks Džoli.

Ovaj potez dolazi nakon što je prošle godine i njegova sestra Šajlo zvanično promenila ime te uklonila prezime Pit. Njihove sestre Zahara i Vivijen takođe su poslednjih godina u javnosti koristile samo prezime Džoli, a jedini koji još uvek koristi prezime Pit je sin Noks.

Odnos Pita i dece već godinama je predmet medijskih natpisa, posebno nakon burnog razvoda njega i Džoli. Njihov brak trajao je od 2014. do 2019. godine, no problemi su započeli mnogo ranije, nakon incidenta u privatnom avionu 2016. godine koji je postao jedna od ključnih tačaka njihovog razlaza.

Anđelina Džoli je tada tvrdila da je tokom leta došlo do fizičkog i verbalnog sukoba između Pita i članova porodice, uključujući i Medoksa, koji je tada imao 15 godina. Pit je sve optužbe negirao, a FBI nakon istrage nije podigao nikakve optužnice protiv glumca.

Uprkos tome, izvori bliski porodici godinama tvrde kako su odnosi između Pita i dela njegove dece ostali ozbiljno narušeni. Posebno se isticalo da je upravo Medoks među decom koja su se najviše udaljila od slavnog glumca.

Medoks je prvo dete koje je Anđelina Džoli usvojila još 2002. godine iz sirotišta u Kambodži. Nakon što je započela vezu s Bredom Pitom, glumac ga je i zvanično usvojio.

Osim Medoksa, bivši supružnici imaju još petoro dece — Paksa, Zaharu, Šajlo te blizance Noksa i Vivijen. Poslednjih godina sve se češće govori o podelama unutar porodice, a Medoksov zahtev za promenom imena mnogi vide kao još jedan znak koliko su odnosi između Breda Pita i njegove dece i dalje daleko od pomirenja.

I dok izvori bliski Pitu tvrde da glumac i dalje želi obnoviti odnos sa svojom decom, potez njegovog najstarijeg sina pokazuje da porodične rane još uvek nisu zacelile.

