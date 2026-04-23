Najviše srčanih udara se beleži u jutarnjim satima, posebno za vreme posljednje, REM, faze sna, kažu naučnici sa Harvarda.

Novo istraživanje koje je sprovela grupa naučnika otkrilo je da je rizik od srčanog udara trostruko veći u određenim delovima dana. Prema rezultatima istraživanja, objavljenim u medicinskom časopisu, najveći rizik za srčani udar javlja se u jutarnjim časovima, između 6 i 10 sati.

Stručnjaci su analizirali podatke o pacijentima koji su doživeli srčani udar u periodu od poslednjih deset godina. Zaključak je da je verovatnoća srčanog udara u ranim jutarnjim satima znatno viša u poređenju sa drugim delovima dana.

"Naša studija je pokazala da je rizik za srčani udar u jutarnjim časovima trostruko veći nego u drugim delovima dana", izjavio je vođa istraživačkog tima, dr Gregor Heal. "Ovo otkriće može pomoći u usmeravanju preventivnih mera i boljoj zaštiti pacijenata koji su pod povećanim rizikom."

Naučnici objašnjavaju da su u jutarnjim satima prisutni faktori koji povećavaju aktivnost autonomnog nervnog sistema. Ovo stanje može dovesti do suženja krvnih sudova i povećane potrošnje kiseonika u organizmu, što može rezultirati smanjenim snabdevanjem srca kiseonikom.

Takođe, u jutarnjim satima povećava se verovatnoća za formiranje krvnih ugrušaka, što dodatno otežava cirkulaciju i može znatno povećati rizik od moždanog udara.

Osim jutarnjih časova, istraživanje je pokazalo da se rizik za srčani udar povećava i tokom kasnih večernjih sati, između 22 i 2 sata, iako je konkretna statistika za ovaj period manje istražena.

Srčani udar, kao ozbiljno medicinsko stanje, zahteva pažnju i brzu reakciju. Simptomi uključuju bol u grudima, otežano disanje, mučninu i znojenje. Stručnjaci savetuju da osobe koje su pod povećanim rizikom redovno prate svoje zdravlje, posebno u periodima visokog rizika poput ranog jutra, i da se pridržavaju saveta lekara o prevenciji srčanih oboljenja.

Uprkos ovim otkrićima, istraživači su istakli da je potrebno dalje istraživanje kako bi se potvrdili uzroci ovog fenomena i razvile efikasnije strategije za smanjenje rizika od srčanih udara tokom vulnerabilnih perioda dana.