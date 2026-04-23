Viktorija Bekam je na TIME100 Summitu u Njujorku privukla pažnju elegantnim i minimalističkim stajlingom, pojavivši se u nežnoj pastelno ružičastoj haljini od sjajnog satena.

Model bez rukava sa visokom kragnom i uskom, lepršavom siluetom imao je asimetričan donji deo koji je pri kretanju stvarao efekat laganog "traga", što je celom izgledu dalo sofisticiranu dinamiku.

Stajling je upotpunila upadljivim crvenim sandalama na štiklu, koje su unele kontrast i modnu dozu odvažnosti u inače suptilan outfit.

Tokom događaja u Njujorku, Bekamova je govorila o svojoj karijeri, odnosu prema slavi i ličnom razvoju, ističući da joj je snimanje dokumentarne serije o životu delovalo kao svojevrsna terapija. Kako je navela, taj proces joj je pomogao da se opusti, pusti kontrolu i rastereti se preterane potrebe za perfekcionizmom.

Dodala je i da joj je cilj da kroz modu i kozmetiku inspiriše žene, pružajući im osećaj snage, samopouzdanja i ličnog izraza.