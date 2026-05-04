Holivudska glumica Cameron Diaz i njen suprug, muzičar Benji Madden, imaju veliki razlog za slavlje – njihova porodica postala je bogatija za još jednog člana.

Radosnu vest o dolasku sina podelio je Bendži putem društvenih mreža, ističući da su on i Kameron presrećni, uzbuđeni i zahvalni zbog proširenja porodice. Njihov treći sin dobio je ime Nautas Maden.

„Dobrodošao na svet, sine“, poručio je ponosni otac, naglasivši da su svi zdravi i da uživaju u zajedničkim trenucima.

Porodica koja raste

Par je u braku od 2015. godine, a već imaju dvoje dece – ćerku Radiks, rođenu krajem 2019, i sina Kardinala, koji je na svet došao 2024. godine. Njihovo roditeljstvo od samog početka prati diskrecija, pa se trude da privatni život drže dalje od očiju javnosti.

Ovoga puta nisu objavili fotografiju bebe, ali su podelili simboličnu ilustraciju broda i značenje imena Nautas, koje se prevodi kao „mornar“, „navigator“ ili „putnik“ – neko ko hrabro kreće u nepoznato.

Glumica je dodatno potvrdila srećne vesti kroz emotivne reakcije na objavu, pokazujući koliko joj ovaj trenutak znači.